Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στο Μεγάλο Θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Μεγάλο Θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.
Η εκδήλωση Freedom Festival άνοιξε με ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κήρυξε την έναρξη του φεστιβάλ.
Στη συνέχεια, ακολούθησε, μεταξύ άλλων, η σατιρική μουσική παράσταση του Jo Di, με τίτλο «ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία».
Παρόντα στο πρώτο φεστιβάλ του κόμματος ήταν στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Τζώρτζια Κεφαλά.
Η εκδήλωση Freedom Festival άνοιξε με ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κήρυξε την έναρξη του φεστιβάλ.
Στη συνέχεια, ακολούθησε, μεταξύ άλλων, η σατιρική μουσική παράσταση του Jo Di, με τίτλο «ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία».
Παρόντα στο πρώτο φεστιβάλ του κόμματος ήταν στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Τζώρτζια Κεφαλά.
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