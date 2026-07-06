Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου Δραπετσώνα

Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di

Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στο Μεγάλο Θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων

Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Μεγάλο Θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di


Η εκδήλωση Freedom Festival άνοιξε με ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κήρυξε την έναρξη του φεστιβάλ.

Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di


Στη συνέχεια, ακολούθησε, μεταξύ άλλων, η σατιρική μουσική παράσταση του Jo Di, με τίτλο «ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία».

Παρόντα στο πρώτο φεστιβάλ του κόμματος ήταν στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Τζώρτζια Κεφαλά.

Κλείσιμο
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Τζόρτζια Κεφαλά
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Jo Di
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Σπύρος Μπιμπίλας, Νίκος Κωνσταντόπουλος
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας στη Δραπετσώνα: Η ομιλία Κωνσταντοπούλου και η παράσταση του Jo Di
Νίκος Κωνσταντόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης