Μαρινάκης για Φεύγα: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή τη ΝΔ, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού
Μαρινάκης για Φεύγα: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή τη ΝΔ, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού
Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία ζητούσε την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια
Αποστάσεις από τον Βασίλη Φεύγα πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την επιστολή του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη η οποία περιελάμβανε προτάσεις για την εκλογική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή του ο κ. Φεύγας πρότεινε μεταξύ άλλων στον πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και την άρση της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Θα την αξιολογούμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης».
Μάλιστα σε ερώτημα για το εάν παραμένει ακόμα γραμματέας συμπλήρωσε:
«Από ότι γνωρίζω ναι δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».
Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή του ο κ. Φεύγας πρότεινε μεταξύ άλλων στον πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και την άρση της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Η απάντηση ΜαρινάκηΣήμερα πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε σημείωσε:
«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Θα την αξιολογούμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης».
Μάλιστα σε ερώτημα για το εάν παραμένει ακόμα γραμματέας συμπλήρωσε:
«Από ότι γνωρίζω ναι δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».
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