Μαρινάκης για Φεύγα: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή τη ΝΔ, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία ζητούσε την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια