Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη, ζητά επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια - Το σχόλιο Οικονόμου

Ο Γιάννης Οικονόμου σχολίασε: « Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι, με το ειδικό βάρος που έχει ο καθένας, ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι σημαντικότερη από τον καθένα»