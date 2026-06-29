Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη, ζητά επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια - Το σχόλιο Οικονόμου
Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη, ζητά επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια - Το σχόλιο Οικονόμου
Ο Γιάννης Οικονόμου σχολίασε: «Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι, με το ειδικό βάρος που έχει ο καθένας, ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι σημαντικότερη από τον καθένα»
Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία προτείνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, απέστειλε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας.
Στην επιστολή του ο κ. Φεύγας παραθέτει, όπως λέει, «προτάσεις στρατηγικής για την εκλογική αυτοδυναμία της ΝΔ».
Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ κάνει λόγο για «πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης» και σημειώνει:
«Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας».
Την ίδια ώρα σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια υποστηρίζει πως «ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση» και καταλήγει στο συμπέρασμα πως «απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη».
Οικονόμου: Είχε κάποιες απόψεις που ήθελε να τις επικοινωνήσει
Για την επιστολή του κ. Φεύγα τοποθετήθηκε σήμερα μιλώντας στο Open ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου με τηλεφωνική του παρέμβαση.
«Ο κ. Φεύγας είχε κάποιες απόψεις που ήθελε να τις επικοινωνήσει. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι, με το ειδικό βάρος που έχει ο καθένας, ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι σημαντικότερη και βαρύτερη από τον καθένα. Επειδή πιστεύω ότι ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, το ζήτημα είναι πώς τα όρια του κόμματος θα προσεγγίσουν τα όρια της παράταξης και πώς θα αποκαταστήσουμε την ταύτιση με όλους, έχοντας τη συναίσθηση ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι μεγαλύτερη από όλους», είπε αρχικά ο κ. Οικονόμου.
«Οφείλει ο καθένας από τη σκοπιά του να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά σχολίασε: «Όσο η κριτική σταματά να είναι κριτική και ταυτίζεται με μια συνολική απαξίωση, και μιλάω γενικά, καλό είναι πριν ο καθένας πάρει τις αποφάσεις του να αντιληφθεί ότι η παράταξη είναι μεγαλύτερη από τον καθένα».
«Για το εύρος της νίκης χρειαζόμαστε τα όρια του κόμματος να ταυτιστούν με αυτά της παράταξης», κατέληξε.
Στην επιστολή του ο κ. Φεύγας παραθέτει, όπως λέει, «προτάσεις στρατηγικής για την εκλογική αυτοδυναμία της ΝΔ».
Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ κάνει λόγο για «πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης» και σημειώνει:
«Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας».
Την ίδια ώρα σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια υποστηρίζει πως «ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση» και καταλήγει στο συμπέρασμα πως «απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη».
Οικονόμου: Είχε κάποιες απόψεις που ήθελε να τις επικοινωνήσει
Για την επιστολή του κ. Φεύγα τοποθετήθηκε σήμερα μιλώντας στο Open ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου με τηλεφωνική του παρέμβαση.
«Ο κ. Φεύγας είχε κάποιες απόψεις που ήθελε να τις επικοινωνήσει. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι, με το ειδικό βάρος που έχει ο καθένας, ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι σημαντικότερη και βαρύτερη από τον καθένα. Επειδή πιστεύω ότι ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, το ζήτημα είναι πώς τα όρια του κόμματος θα προσεγγίσουν τα όρια της παράταξης και πώς θα αποκαταστήσουμε την ταύτιση με όλους, έχοντας τη συναίσθηση ότι υπηρετούμε μια παράταξη που είναι μεγαλύτερη από όλους», είπε αρχικά ο κ. Οικονόμου.
«Οφείλει ο καθένας από τη σκοπιά του να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά σχολίασε: «Όσο η κριτική σταματά να είναι κριτική και ταυτίζεται με μια συνολική απαξίωση, και μιλάω γενικά, καλό είναι πριν ο καθένας πάρει τις αποφάσεις του να αντιληφθεί ότι η παράταξη είναι μεγαλύτερη από τον καθένα».
«Για το εύρος της νίκης χρειαζόμαστε τα όρια του κόμματος να ταυτιστούν με αυτά της παράταξης», κατέληξε.
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