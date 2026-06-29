Φυγόκεντρες δυνάμεις στην Κεντροαριστερά: Οι «πράσινοι» του Τσίπρα, το φλερτ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και η… Τζάκρη

Η «πράσινη» πτέρυγα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες τη ζήτηση για μεταπήδηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις τάξεις της

προοδευτικής παράταξης και όχι λόγω θέρους, καθώς το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε ήταν μεστό σε εξελίξεις στα κόμματα της



Το προβάδισμα, ωστόσο, τόσο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, όσο και σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας διατηρεί με απόσταση ασφαλείας η Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έδωσε ένα καθαρό προγραμματικό και ιδεολογικό στίγμα, σε ένα ακροατήριο… κόκκινο και πράσινο. Ήτοι, από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, το 20% αυτών προέρχονται ευθέως από το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δημιουργεί αλλεπάλληλα κύματα προσχωρήσεων προς την Αμαλίας.



πρώην Πρωθυπουργού σε ποσοστά 24,9%. Και πριν, ακόμη, από αυτές τις δημοσκοπικές αποδόσεις, στην Αμαλίας γίνονται κοινωνοί διαρκών κρούσεων για… μεταγραφές, ακόμη και από προβεβλημένα στελέχη του κινήματος και… υπεράνω κομματικής υποψίας.



Την ίδια ώρα, η βεντάλια νέων στελεχών που άνοιξε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κορυφώσει τα επίπεδα αμηχανίας εντός του σημερινού Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου κατέθεσαν τις υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος λίγα λεπτά μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ, την στιγμή που η επίσημη κομματική γραμμή περί στήριξης του νέου εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού φαίνεται να εγκαταλείπεται σταδιακά και από την Κουμουνδούρου.



Πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση, η Αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά δήλωσε πως «οι δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείων», για να προσθέσει με νόημα οτι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει την πορεία του».







Η ίδια υποστήριξε ακόμη πως «δεν έχει πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα το δούμε στην πορεία, υπάρχουν όργανα, που θα το αποφασίσουν αυτό. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουν να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν». «Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί να προχωρήσει μια σύγκλιση, μια όσμωση, μια διαδικασία που θα επέτρεπε κάτι περισσότερο, προφανώς δεν θα αποστούμε τη στρατηγική, που έχουμε επιλέξει. Εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μία γέφυρα πολιτικής συνεννόησης» συνέχισε η κυρία Σαπουνά, ανοίγοντας επισήμως τώρα και πόρτα διαλόγου προς το ΠΑΣΟΚ.



«Πολιτικά και προγραμματικά -και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον- έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία όχι μόνο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη για παράδειγμα. Κατά την προσωπική μου γνώμη, στο 70-80% όλων αυτών των κομμάτων, που θέλουν να εκφράσουν πολιτικά και στη Βουλή το ευρύτερο αριστερό προοδευτικό δημοκρατικό ρεύμα, υπάρχουν πάρα πολλές συγκλίσεις», κατέληξε η κυρια Σαπουνά, ενώ, όπως έχει μεταδώσει το protothema.gr, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος από μήνες για κοινοβουλευτικές συνεννοήσεις μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου.



Κλείσιμο Η ηχηρή έξοδος Τζάκρη Σε αυτό το σκηνικό και με το ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί, κατά πληροφορίες, μια γρήγορη ρελάνς στην «πράσινη» πτέρυγα της ΕΛ.Α.Σ, εισηγήσεις στελεχών και βουλευτών θέλουν «άμεσες κινήσεις» ως προς τις προσχωρήσεις στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, ιδίως μετά την ηχηρή, χθεσινή έξοδο της .



Οι αιτίες της ρήξης ήταν αφενός η ιδεολογική στροφή που επιχειρεί το κόμμα κατά την κυρια Τζάκρη, η οποία παραμένει σταθερή στη «σοσιαλιστική» της ταυτότητα, όπως δήλωσε, αλλά και η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυρία Τζάκρη δεν έκρυβε από τις πρώτες ώρες τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών προσκάλεσε σε συνέντευξη τον Άδωνι Γεωργιάδη, δυσαρέσκεια που δημοσιοποίησε τις επόμενες ώρες, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash, της Θεσσαλονίκης.



«Αν με ρωτάς πως μου φάνηκε να αραδιάζει τα ψέματά του ο Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη σε ρόλο δημοσιογράφου, όχι δεν μου άρεσε» ανέφερε σχετικά η κυρία Τζάκρη και συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε αποδομήσει από κοινού ως Κίνημα Δημοκρατίας με τον Στέφανο Κασσελάκη και μετέπειτα ως Δημοκράτες και εγώ προσωπικά και ο Στέφανος Κασσελάκης προσωπικά». Μάλιστα, «δεν ρωτήθηκα, έλεγα, για την επιλογή του αυτή» σχολίασε η βουλευτής Πέλλας, με την επίμαχη συνέντευξη να αναδεικνύεται τελικά σε θρυαλλίδα των εξελίξεων στο κόμμα. Εντείνονται οι συνθήκες ρευστοποίησης τηςκαι όχι λόγω θέρους, καθώς το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε ήταν μεστό σε εξελίξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης , τα οποία έχουν επιδοθεί σε σκληρή μάχη για την πρωτοκαθεδρία.Το προβάδισμα, ωστόσο, τόσο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, όσο και σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας διατηρεί με απόσταση ασφαλείας η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα , η οποία ολοκλήρωσε σε πανηγυρικό κλίμα το πρώτο ιδρυτικό της Συνέδριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με παρόντες τους 400 συμμετέχοντες στο νέο κομματικό όργανο, οέδωσε ένα καθαρό προγραμματικό και ιδεολογικό στίγμα, σε ένα ακροατήριο… κόκκινο και πράσινο. Ήτοι, από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος,, γεγονός που δημιουργεί αλλεπάλληλα κύματα προσχωρήσεων προς την Αμαλίας.Η «πράσινη» πτέρυγα της ΕΛ.Α.Σ που είναι ακόμη πιο εμφανής στην επιλογή Τομεαρχών από τον Αλέξη Τσίπρα, έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες τη ζήτηση για μεταπήδηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις τάξεις της, ιδίως όταν οι δημοσκοπήσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου έφεραν το νέο κόμμα του. Και πριν, ακόμη,, στην Αμαλίας γίνονται κοινωνοί διαρκών κρούσεων για… μεταγραφές, ακόμη και από προβεβλημένα στελέχη του κινήματος και… υπεράνω κομματικής υποψίας.Την ίδια ώρα, η βεντάλια νέων στελεχών που άνοιξε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κορυφώσει τα επίπεδα αμηχανίας εντός του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , ιδίως στους κόλπους των βουλευτών. Δεν είναι τυχαίο ότι η «τρόικα» της μειοψηφίας στο κόμμα, δηλαδή οικαικατέθεσαν τις υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος λίγα λεπτά μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ, την στιγμή που η επίσημη κομματική γραμμή περί στήριξης του νέου εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού φαίνεται να εγκαταλείπεται σταδιακά και από την Κουμουνδούρου.Κάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση, η Αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος,δήλωσε πως «οι δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείων», για να προσθέσει με νόημα οτι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει την πορεία του».Κρατώντας πλέον εμφανείς αποστάσεις από την ΕΛ.Α.Σ, «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μιλάει για συνεργασίες. Αυτό που λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι δεν στεκόμαστε απέναντι, στεκόμαστε δίπλα και παρέχουμε πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει ένας προβληματισμός, στη δική μου τουλάχιστον πλευρά, γιατί δεν άκουσα κάτι σε σχέση με την πολιτική στήριξη» τόνισε η κυρια Σαπουνά.Η ίδια υποστήριξε ακόμη πως. Το πώς θα το δούμε στην πορεία, υπάρχουν όργανα, που θα το αποφασίσουν αυτό. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουν να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν». «Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί να προχωρήσει μια σύγκλιση, μια όσμωση, μια διαδικασία που θα επέτρεπε κάτι περισσότερο, προφανώς δεν θα αποστούμε τη στρατηγική, που έχουμε επιλέξει. Εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μία γέφυρα πολιτικής συνεννόησης» συνέχισε η κυρία Σαπουνά, ανοίγοντας επισήμως τώρα και πόρτα διαλόγου προς το ΠΑΣΟΚ.«Πολιτικά και προγραμματικά -και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον- έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία όχι μόνο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη για παράδειγμα. Κατά την προσωπική μου γνώμη, στο 70-80% όλων αυτών των κομμάτων, που θέλουν να εκφράσουν πολιτικά και στη Βουλή το ευρύτερο αριστερό προοδευτικό δημοκρατικό ρεύμα, υπάρχουν πάρα πολλές συγκλίσεις», κατέληξε η κυρια Σαπουνά, ενώ, όπως έχει μεταδώσει το protothema.gr, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος από μήνες για κοινοβουλευτικές συνεννοήσεις μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου.Σε αυτό το σκηνικό και με το ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί, κατά πληροφορίες, μια γρήγορη ρελάνς στην «πράσινη» πτέρυγα της ΕΛ.Α.Σ, εισηγήσεις στελεχών και βουλευτών θέλουν «άμεσες κινήσεις» ως προς τις προσχωρήσεις στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, ιδίως μετά την ηχηρή, χθεσινή έξοδο της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη Οι αιτίες της ρήξης ήταν αφενός η ιδεολογική στροφή που επιχειρεί το κόμμα κατά την κυρια Τζάκρη, η οποία παραμένει σταθερή στη «σοσιαλιστική» της ταυτότητα, όπως δήλωσε, αλλά και η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη με τον Υπουργό Υγείας,Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυρία Τζάκρη δεν έκρυβε από τις πρώτες ώρες τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών προσκάλεσε σε συνέντευξη τον Άδωνι Γεωργιάδη, δυσαρέσκεια που δημοσιοποίησε τις επόμενες ώρες, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash, της Θεσσαλονίκης.«Αν με ρωτάς πως μου φάνηκε να αραδιάζει τα ψέματά του ο Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη σε ρόλο δημοσιογράφου, όχι δεν μου άρεσε» ανέφερε σχετικά η κυρία Τζάκρη και συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε αποδομήσει από κοινού ως Κίνημα Δημοκρατίας με τον Στέφανο Κασσελάκη και μετέπειτα ως Δημοκράτες και εγώ προσωπικά και ο Στέφανος Κασσελάκης προσωπικά». Μάλιστα, «δεν ρωτήθηκα, έλεγα, για την επιλογή του αυτή» σχολίασε η βουλευτής Πέλλας, με την επίμαχη συνέντευξη να αναδεικνύεται τελικά σε θρυαλλίδα των εξελίξεων στο κόμμα.





Από μέρους του, πάντως, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε ανάρτηση του πως «Το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης που μου απηύθυνε ο Στέφανος Κασσελάκης να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή της Θεοδώρας Τζάκρη από τους «Δημοκράτες» δεν το περίμενα. Αλλά για να μιλάμε και σοβαρά δεν την έδιωξαν για αυτό, αλλά διότι έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ κάτι που το ξέρουμε άπαντες εδώ και καιρό. Τώρα τι ακριβώς πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα τους προσφέρει αυτή η γυρολόγος της Πολιτικής, που έχει βρίσει το ΠΑΣΟΚ χειρότερα από μένα και που το εγκατέλειψε στην δυσκολότερη του στιγμή, μόνον ο Νίκος Ανδρουλάκης το ξέρει αλλά μωραίνει Κύριος….».