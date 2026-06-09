Ο Μητσοτάκης κράτησε το ίδιο Μαξίμου στην τελική ευθεία για τις κάλπες: Οι σημειακές αλλαγές στην κυβέρνηση και ο χρόνος των εκλογών
Ο Μητσοτάκης κράτησε το ίδιο Μαξίμου στην τελική ευθεία για τις κάλπες: Οι σημειακές αλλαγές στην κυβέρνηση και ο χρόνος των εκλογών
Κατά πληροφορίες ο πρωθυπουργός δεν αντιμετώπισε ποτέ θετικά το σενάριο για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο
Ο κόσμος λέει θυμόσοφα «μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεδηλωμένα δεν είναι φαν των μεγάλων και συχνών αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα πορεύτηκε με αυτή τη λογική, ανακοινώνοντας το μεσημέρι της Δευτέρας έναν μίνι ανασχηματισμό που προγραμματιζόταν αρχικά για Πέμπτη.
Εξέπληξε ακόμα και τους υπουργούς του που δεν ήταν έτοιμοι για την εξέλιξη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως τον νέο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα που ήταν στη Βουλή για να απαντήσει σε ερωτήσεις του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία και τον πρόλαβε στην έδρα η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα να συνεννοηθεί, ώστε να αναβληθεί η διαδικασία.
Η επιλογή Κώτσηρα δεν είναι παράλογη, αν αναλογιστεί κανείς τη σκέψη να μετακινηθεί εκεί ο Παύλος Μαρινάκης. Σαραντάρης, χαμηλών τόνων και διακομματικής αποδοχής, ο κ. Κώτσηρας είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης που δεν έχουν χρωματιστεί αρνητικά κατά τη θητεία του ως υφυπουργός στο Δικαιοσύνης, το Εξωτερικών και το Οικονομικών.
Για πρώτη φορά στην κυβέρνηση μπαίνουν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος-όπου πλέον αναζητείται και γενικώς γραμματέας Χωροταξίας μετά την παραίτηση του Θύμιου Μπακογιάννη με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες στην βόρεια Αττική-ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε μετά την απαλλαγή του από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευρύτερα, το προφίλ των προσώπων που επιστρατεύτηκαν δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει την πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης, χωρίς απόκλιση από τη βασική στρατηγική της.
Το μείζον πάντως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν «πείραξε» το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος δεν αντιμετώπισε ποτέ θετικά το σενάριο για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο και είχε ξεκαθαρίσει στον Παύλο Μαρινάκη ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί, αν δεν βρεθεί πρόσωπο αντίστοιχης βαρύτητας για να πάρει τη θέση του. Ο Παύλος Μαρινάκης, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένας πορτ παρόλ της κυβέρνησης, αλλά πρόσωπο που σχεδιάζει εν πολλοίς την επικοινωνιακή στρατηγική, ενώ έχει και διευρυμένα καθήκοντα εντός του κυβερνητικού κύκλου.
Οι διαθέσιμες επιλογές λέγεται ότι δεν έκαναν απολύτως στον πρωθυπουργό, ο οποίος πορεύεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές με την ίδια σύνθεση στο επιτελείο του. Προφανώς, όταν έρθει η ώρα θα αλλάξει εκπρόσωπο, λόγω των εκλογικών περιορισμών που πιάνουν τον κ. Μαρινάκη που θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών, μέχρι τότε όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει περιττά ρίσκα.
Κοινώς, ο κ. Μητσοτάκης αξιολογεί και την επιλογή του φθινοπώρου, αλλά δεν πρόκειται να πάρει τώρα αυτή την απόφαση, καθώς του λείπουν τα δεδομένα. Ένα ερώτημα είναι πώς θα πάει η αντιπυρική περίοδος, ενώ παράλληλα μένει να φανεί ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα ενόψει του χειμώνα που έρχεται λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο. Στο τέλος του καλοκαιριού, ο χρόνος θα είναι πρόσφορος για αποφάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, όπως μεταδίδουν πηγές με άριστη γνώση των πρωθυπουργικών σκέψεων, το μείζον γι’ αυτό ήταν να μην… χαλάσει κάτι που λειτουργεί -η επικοινωνιακή δομή στο Μαξίμου-στην προσπάθεια να κάνει αναγκαίες διορθώσεις εκ των συνθηκών στο κυβερνητικό σχήμα.
Μέχρι τότε, προχωρά κανονικά στο κυβερνητικό έργο, μιλώντας σήμερα στην κεντρική εκδήλωση για την ανάδειξη των όσων έχουν γίνει στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, ενώ την Τετάρτη σε πανηγυρική συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και θα αναλάβει να «τρέχει» το κόμμα σε υψηλό τέμπο, ενόψει των επικείμενων εκλογών. Ο κ. Κυρανάκης θα κάνει «πρεμιέρα» από την Πολιτική Ακαδημία της ΝΔ που διοργανώνεται την Πέμπτη στο ξενοδοχείο The Met της Θεσσαλονίκης.
Εξέπληξε ακόμα και τους υπουργούς του που δεν ήταν έτοιμοι για την εξέλιξη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως τον νέο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα που ήταν στη Βουλή για να απαντήσει σε ερωτήσεις του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία και τον πρόλαβε στην έδρα η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα να συνεννοηθεί, ώστε να αναβληθεί η διαδικασία.
Η επιλογή Κώτσηρα δεν είναι παράλογη, αν αναλογιστεί κανείς τη σκέψη να μετακινηθεί εκεί ο Παύλος Μαρινάκης. Σαραντάρης, χαμηλών τόνων και διακομματικής αποδοχής, ο κ. Κώτσηρας είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης που δεν έχουν χρωματιστεί αρνητικά κατά τη θητεία του ως υφυπουργός στο Δικαιοσύνης, το Εξωτερικών και το Οικονομικών.
Για πρώτη φορά στην κυβέρνηση μπαίνουν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος-όπου πλέον αναζητείται και γενικώς γραμματέας Χωροταξίας μετά την παραίτηση του Θύμιου Μπακογιάννη με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες στην βόρεια Αττική-ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου επέστρεψε μετά την απαλλαγή του από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευρύτερα, το προφίλ των προσώπων που επιστρατεύτηκαν δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει την πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης, χωρίς απόκλιση από τη βασική στρατηγική της.
Το μείζον πάντως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν «πείραξε» το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος δεν αντιμετώπισε ποτέ θετικά το σενάριο για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο και είχε ξεκαθαρίσει στον Παύλο Μαρινάκη ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί, αν δεν βρεθεί πρόσωπο αντίστοιχης βαρύτητας για να πάρει τη θέση του. Ο Παύλος Μαρινάκης, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένας πορτ παρόλ της κυβέρνησης, αλλά πρόσωπο που σχεδιάζει εν πολλοίς την επικοινωνιακή στρατηγική, ενώ έχει και διευρυμένα καθήκοντα εντός του κυβερνητικού κύκλου.
Οι διαθέσιμες επιλογές λέγεται ότι δεν έκαναν απολύτως στον πρωθυπουργό, ο οποίος πορεύεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές με την ίδια σύνθεση στο επιτελείο του. Προφανώς, όταν έρθει η ώρα θα αλλάξει εκπρόσωπο, λόγω των εκλογικών περιορισμών που πιάνουν τον κ. Μαρινάκη που θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών, μέχρι τότε όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει περιττά ρίσκα.
Ο χρόνος των εκλογώνΚυβερνητικές πηγές συνδέουν τις περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τη διάθεση του κ. Μητσοτάκη να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία και να πάει ως την άνοιξη του 2027. Βεβαίως, αυτό δεν είναι γραμμένο στην πέτρα πλέον και αυτό το γνωρίζουν όσοι συνομιλούν με τον πρωθυπουργό.
Κοινώς, ο κ. Μητσοτάκης αξιολογεί και την επιλογή του φθινοπώρου, αλλά δεν πρόκειται να πάρει τώρα αυτή την απόφαση, καθώς του λείπουν τα δεδομένα. Ένα ερώτημα είναι πώς θα πάει η αντιπυρική περίοδος, ενώ παράλληλα μένει να φανεί ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα ενόψει του χειμώνα που έρχεται λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο. Στο τέλος του καλοκαιριού, ο χρόνος θα είναι πρόσφορος για αποφάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, όπως μεταδίδουν πηγές με άριστη γνώση των πρωθυπουργικών σκέψεων, το μείζον γι’ αυτό ήταν να μην… χαλάσει κάτι που λειτουργεί -η επικοινωνιακή δομή στο Μαξίμου-στην προσπάθεια να κάνει αναγκαίες διορθώσεις εκ των συνθηκών στο κυβερνητικό σχήμα.
Μέχρι τότε, προχωρά κανονικά στο κυβερνητικό έργο, μιλώντας σήμερα στην κεντρική εκδήλωση για την ανάδειξη των όσων έχουν γίνει στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, ενώ την Τετάρτη σε πανηγυρική συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και θα αναλάβει να «τρέχει» το κόμμα σε υψηλό τέμπο, ενόψει των επικείμενων εκλογών. Ο κ. Κυρανάκης θα κάνει «πρεμιέρα» από την Πολιτική Ακαδημία της ΝΔ που διοργανώνεται την Πέμπτη στο ξενοδοχείο The Met της Θεσσαλονίκης.
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