Αιφνιδίασε ο Τσίπρας με το όνομα ΕΛΑΣ: Ήταν προσωπική επιλογή του, το κράτησε μυστικό δύο μήνες
Αιφνιδίασε ο Τσίπρας με το όνομα ΕΛΑΣ: Ήταν προσωπική επιλογή του, το κράτησε μυστικό δύο μήνες
Τι σημαίνει το λογότυπο, ο συμβολισμός των χρωμάτων - Tο νέο κόμμα ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, σε εκδήλωση στο Θησείο, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που δημιουργεί, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ονομασία και το λογότυπο του κόμματος ενώπιον πολιτών, συνεργατών και στελεχών που βρέθηκαν στην εκδήλωση.
Ο πρώην πρωθυπουργός αιφνιδίασε με το όνομα του νέου κόμματος: Το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με συντομογραφία ΕΛΑΣ δεν ήταν στα... sos που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, καθώς πολλοί πόνταραν στο «Πυξίδα» ή κάτι αντίστοιχο.
Με έναν τελετουργικό τρόπο που θύμισε την μικρή Αννούλα του ΠΑΣΟΚ το 1985, ένα κοριτσάκι που έπαιξε στο βίντεο που έδειξε, ανέβηκε στη σκηνή και του έδωσε το όνομα του κόμματος σε ένα χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε και εμφανίστηκε το όνομα «ΕΛΑΣ». Στη συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά και το επίσημο έμβλημα της παράταξης.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον συμβολισμό των χρωμάτων του λογοτύπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας».
Στο έμβλημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα «Α», που παραπέμπει στην «Αριστερά», ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Ο σχεδιασμός του «Α» είναι επίσης ιδιαίτερος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το ΕΛΑΣ αποτελεί προσωπική επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και «κλείδωσε» πριν από δύο μήνες. Όλο αυτό το διάστημα, το όνομα γνώριζαν μόνο ελάχιστοι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και το κράτησαν ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την ώρα που το παρουσίασε ο ίδιος επί σκηνής.
Η επιλογή επίσης του χώρου της συγκέντρωσης των «αποκαλυπτηρίων» του κόμματος Τσίπρα, η πλατεία στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη, είχε γίνει από συνεργάτες του πολύ καιρό πριν με στόχο να προσδώσει κύρος στην τηλεοπτική εικόνα.
Ο πρώην πρωθυπουργός αιφνιδίασε με το όνομα του νέου κόμματος: Το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με συντομογραφία ΕΛΑΣ δεν ήταν στα... sos που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, καθώς πολλοί πόνταραν στο «Πυξίδα» ή κάτι αντίστοιχο.
Με έναν τελετουργικό τρόπο που θύμισε την μικρή Αννούλα του ΠΑΣΟΚ το 1985, ένα κοριτσάκι που έπαιξε στο βίντεο που έδειξε, ανέβηκε στη σκηνή και του έδωσε το όνομα του κόμματος σε ένα χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε και εμφανίστηκε το όνομα «ΕΛΑΣ». Στη συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά και το επίσημο έμβλημα της παράταξης.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον συμβολισμό των χρωμάτων του λογοτύπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας».
Στο έμβλημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα «Α», που παραπέμπει στην «Αριστερά», ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Ο σχεδιασμός του «Α» είναι επίσης ιδιαίτερος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το ΕΛΑΣ αποτελεί προσωπική επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και «κλείδωσε» πριν από δύο μήνες. Όλο αυτό το διάστημα, το όνομα γνώριζαν μόνο ελάχιστοι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και το κράτησαν ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την ώρα που το παρουσίασε ο ίδιος επί σκηνής.
Η επιλογή επίσης του χώρου της συγκέντρωσης των «αποκαλυπτηρίων» του κόμματος Τσίπρα, η πλατεία στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη, είχε γίνει από συνεργάτες του πολύ καιρό πριν με στόχο να προσδώσει κύρος στην τηλεοπτική εικόνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα