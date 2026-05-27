Ο Μητσοτάκης βάζει απέναντι Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καρυστιανού ως πολιτική Bαβέλ και αντιπαραβάλλει την πολιτική σταθερότητα
Ο πρωθυπουργός αντιπαραβάλλει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, εκτιμώντας ότι αυτό που τους αφορά δεν είναι οι προσωποπαγείς σχηματισμοί
Σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στις τάξεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε χθες στη σκακιέρα, δίνοντας χθες το πολιτικό του στίγμα από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιγράφοντας ένα σκηνικό «βαβέλ», χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση για τους πολίτες και με βασικό αίτημα την πτώση της κυβέρνησης.
Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης αντιπαραβάλλει το επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, εκτιμώντας ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που τους αφορά δεν είναι οι προσωποπαγείς σχηματισμοί και η στρατηγική δικαίωσης των επικεφαλής τους.
«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απώτερο παρελθόν. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτακης βάζοντας στο ίδιο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα (επανεμφανιζόμενος με άλλο προσωπείο), τη Μαρία Καρυστιανού (πρωτοεμφανιζόμενη), αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ που έδωσε γραμμή το κόμμα του να ψηφίσει «παρών» κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, κόντρα σε ό,τι είχε κάνει το 2014 και το 2020.
Το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε χθες ανυποχώρητος για την υπόθεση του κ. Στουρνάρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επιβεβαιώνει τον εκνευρισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και την ανάγκη που αισθάνεται η Χαριλάου Τρικούπη να «υψώσει αναχώματα» για πλαγιοκόπηση εξ αριστερών.
Μένει να φανεί κατά πόσο ο κ. Μητσοτάκης θα σχολιάσει και σήμερα στις εξελίξεις, καθώς αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο που διοργανώνουν το protothema.gr και το ygeiamou.gr στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία". Χθες πάντως, αμέσως μετά την ομιλία Τσίπρα, το Μέγαρο Μαξίμου σήκωσε το γάντι. «Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».
Χθες ανακοινώθηκε η παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης κατά 15 λεπτά για τον Ιούνιο, όχι όμως και του fuel pass. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατάσταση είναι υπό διαρκή αξιολόγηση και, αν απαιτηθεί, η κυβέρνηση θα επανέλθει και τον Ιούλιο ανάλογα με την εξέλιξη του πολέμου-ενδεχομένως ακόμα και για την αμόλυβδη βενζίνη. Άλλωστε, δημοσιονομικές εφεδρείες εξακολουθούν να υπάρχουν.
Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιμένει στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και την ατζέντα καθημερινότητας, ήδη πάντως το κυβερνητικό επιτελείο εξαπολύει τα πρώτα τροχιοδεικτικά πυρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Για τον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους και όχι τους εφοπλιστές» επικαλούμενος δηλώσεις του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015.
Ως προς την κυρία Καρυστιανού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι «το περίγραμμα του προγράμματός της το έχουμε ξανακούσει στην πάνω και την κάτω πλατεία». Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την πραγματική εκλογική επίδοση του κόμματος Καρυστιανού, με στελέχη να υποστηρίζουν ότι πολλά κόμματα «σάρωναν» δημοσκοπικά και κατέληξαν είτε να μην κατέβουν είτε να κατέβουν και να μην θέλξουν με την επίδοσή τους.
@protothema.gr ❗️ Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον «σύγχυσης και λαϊκισμού», με κοινό παρονομαστή – όπως είπε – την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. ◾️ Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».
Παρεμβάσεις για την κοινωνία και τροχιοδεικτικές βολέςΜε αυτό το σκηνικό και όσο η κατάσταση στην αντιπολίτευση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, ο κ. Μητσοτάκης προτάσσει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που παίρνει η κυβέρνηση, εν μέσω της ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας.
