Το νέο δύσκολο τοπίο για το ΠΑΣΟΚ, αποχωρήσεις και επιστροφές πριν τα νέα κόμματα του Τσίπρα και της Καρυστιανού
Εσωκομματικές τριβές και αιχμές μετά την παραίτηση Καστανίδη – Στο φόντο η διεύρυνση και οι νέες ισορροπίες
Τις «υπόγειες συγκρούσεις» που εξελίσσονται στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, παρά το ενωτικό κλίμα στο πρόσφατο Συνέδριο, αποκαλύπτουν οι αντιδράσεις στελεχών για τις «ανοιχτές πόρτες» του κόμματος προς τους «γυρολόγους» της πολιτικής, καθώς και η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από «το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη».
Η επιχείρηση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται και μάλιστα με στόχο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, αλλά η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να μετρά «ενστάσεις» από στελέχη της για τα «φίλτρα» των «επιστροφών», ενώ την ίδια στιγμή η παραίτηση Καστανίδη με τα δηλητηριώδη βέλη προς το Νίκο Ανδρουλάκη θυμίζει τις «ανοιχτές κόντρες» που δεν έκλεισαν από τις μέχρι τώρα ασκήσεις ενότητας. Στα «επίδικα» της συγκυρίας ξεχωρίζει η ένταση των κινήσεων της Χαριλάου Τρικούπη, πριν ανακοινώσει και επισήμως το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ ναι μεν σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, αλλά η είσοδος των νέων παικτών στο σκηνικό προσθέτει δυσκολίες στην εξίσωση και αναγκάζει τη Χαριλάου Τρικούπη να στραφεί πιο γρήγορα σε πρωτοβουλίες αναχαίτισης πιθανών «διαρροών» προς τα εκκολαπτόμενα κόμματα. Όλοι στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για μονομέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης, ωστόσο ετοιμάζονται για τις ενδεχόμενες ανακατατάξεις δυνάμεων στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.
Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων δεν αποκλείεται να προκαλέσει νέες εντάσεις- για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη ο Χάρης Καστανίδης φεύγει, οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς έρχονται, προκαλώντας αμηχανία στο τοπικό ΠΑΣΟΚ και ερωτήματα για τα κριτήρια αξιοποίησης στελεχών στα ψηφοδέλτια. Ήταν απόφαση Συνεδρίου το όριο θητειών που έκοψε την προοπτική της εκ νέου συμμετοχής του κ. Καστανίδη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, όμως αρκετά στελέχη όπως και ο ίδιος είδαν πίσω από αυτήν την επιλογή μια ρύθμιση «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του». Ήταν γνωστή η κόντρα μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Καστανίδη από τις εκλογές του 2023, όταν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κράτησε την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης δυσαρεστώντας έτσι τον πρώτο σε «σταυρούς» πρώην υπουργό, ο οποίος εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 1981. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε εμμέσως να υπενθυμίσει τη μακρά διαδρομή του και να επικαλεστεί την ανάγκη ανανέωσης των ψηφοδελτίων, όμως ο κ. Καστανίδης με τη δήλωσή του υποστήριξε ότι από τη ρύθμιση εξαιρέθηκαν – και όχι τυχαία- οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Στον τηλεοπτικό αέρα μάλιστα χθες το βράδυ αντάλλαξαν δηλητηριώδη καρφιά.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, για τα όσα του καταλόγισε ο πρώην υπουργός, επετέθη στον κ. Καστανίδη υποστηρίζοντας πως είναι ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης» για να προσθέσει ειρωνικά: «Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής». Για το θέμα της απαγόρευσης καθόδου στα ψηφοδέλτια βουλευτών που έχουν συμπληρώσει 20ετία, ο κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. «Πριν από έναν μήνα, πήραμε μια απόφαση, σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Και το κάναμε αυτό και για τον κ. Καστανίδη. Και αφορά πάρα πολλούς, αφορά κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρώντας να πείσει πως «προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια». Απαντώντας ο Χάρης Καστανίδης με συνέντευξή του στο Action24 δεν έκρυψε την έκπληξή του για τους ισχυρισμούς Ανδρουλάκη: «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με διέγραψε ο Σημίτης; Δεν με απέπεμψε, παραιτήθηκα. Το 1997 παραιτήθηκα με σκληρή δήλωση από υπουργός Μεταφορών». Όπως αποκάλυψε μάλιστα η παραίτησή του ήρθε επειδή «η κυβέρνηση Σημίτη παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στις προμήθειες δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης επιτροπής υπό τον Αριστόβουλο Μάνεση, έκανε πίσω».
Στο ερώτημα για το αν έχει επαφές με το κόμμα Τσίπρα ο πρώην υπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «πίσω από την παραίτησή μου, δεν κρύβεται καμία επαφή ή συνεννόηση με πρόσωπα ή κόμματα». Εξαπέλυσε δεν πυρά εναντίον συνεργατών του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, που αν και στο Συνέδριο υπήρξε απόφαση να μην συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εντούτοις, όπως είπε, κάποιοι, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και μέλη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, συνεργάζονται με τη δεξιά σε δήμους, επιμελητήρια κλπ. Αναφερόμενος επίσης στις επιδόσεις των πολιτικών αρχηγών και δη στο μονοψήφιο αποτύπωμα του κ. Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κ. Καστανίδης πρόσθεσε με δηκτικό ύφος: «λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να βγει πρώτος ο κ. Ανδρουλάκης».
Αύριο ανοίγουν τα χαρτιά τους στο Πολιτικό Συμβούλιο.
Στην αυριανή πρεμιέρα του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, υπό το Νίκο Ανδρουλάκη, θα τοποθετηθούν επί των βασικών θεμάτων της συγκυρίας τα κορυφαία στελέχη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα εκ των πραγμάτων στις τοποθετήσεις ή και στις «σιωπές» στελεχών για την στρατηγική του κόμματος προς τις κάλπες- ο Παύλος Γερουλάνος για παράδειγμα είχε επισημάνει από τον περασμένο Οκτώβριο την «ακούνητη βελόνα» και είχε περιγράψει συγκεκριμένο «οδικό χάρτη» στο Συνέδριο, ο Χάρης Δούκας είχε επιμείνει στο «όχι» απέναντι στη ΝΔ, ο Μιχάλης Κατρίνης είχε τονίσει ότι πρέπει να κοπούν οι συνεργασίες με τους γαλάζιους και στα επιμελητήρια, στην αυτοδιοίκηση και αλλού, η Άννα Διαμαντοπούλου είχε δώσει έμφαση στους «σταθμούς» της αμφίπλευρης διεύρυνσης, ενώ ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής θα παρουσιάσει προφανώς τα αποτελέσματα του εγχειρήματος και τα νέα βήματα. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που έχει αναλάβει το σκανάρισμα των υποψηφίων βουλευτών, ο Πέτρος Λάμπρου θα έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τις εξελίξεις στον τομέα του.
Διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η κλιμάκωση των σφοδρών επιθέσεων στην κυβέρνηση, τις οποίες αναπτύσσει εντός και εκτός βουλής, καταθέτοντας προτάσεις για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί ταυτόχρονα να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με ευρύτερα κοινά, όπως έκανε με την πρόταση για το τετραήμερο εργασίας που αφορά κυρίως νέους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις. Σύντομα θα επανέλθει στο «σφυροκόπημα» της κυβέρνησης και για τη ακρίβεια, επιμένοντας στις προτάσεις που έχει καταθέσει για την αντιμετώπισή της. Το αίτημα για εκλογές άμεσα, είναι κάτι που επαναλαμβάνουν ηγεσία και στελέχη, προκαλώντας την κυβέρνηση να δώσει σαφή απάντηση.
