Μαρινάκης: Αναπόφευκτη εξέλιξη η παραίτηση Λαζαρίδη, δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «ατυχέστατη» αλλά και «λάθος κίνηση» αναφερόμενος στην ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε «φοβική» την κυβέρνηση
Στο θέμα της παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά το σάλο που προκλήθηκε για το πτυχίο του αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (20/04).
Ο κ. Μαρινάκης συνέστησε να σταματήσουν οι προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπο του Μακάριου Λαζάριδη από την στιγμή που εκείνος έχει υποβάλλει την παραίτησή του. «Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μία τέτοια κατάσταση πίεσης και οδηγείται στην παραίτηση, θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι μία οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση» ανέφερε και τόνισε πως: «Η παραίτηση που ήταν μία δική του απόφαση ήταν μία αναπόφευκτη εξέλιξη».
Λίγο μετά την παραίτησή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε αναδημοσίευση ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε τα εξής: «Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη, αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τόσο την συγκεκριμένη αναδημοσίευση όσο και την διαγραφή της λίγη ώρα αργότερα, ανέφερε: «Ατυχέστατη η κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση ξεκάθαρα και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κύριου Λαζαρίδη γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε περαιτέρω ζήτημα».
Στην συνείδηση των βουλευτών αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας πως «το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κρίνουν οι ίδιοι με βάση την συνείδηση και το ρόλο τους. Κάποιοι λένε ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών ή δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων, νομίζω ότι αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιον βουλευτών και ψηφίσεις την ασυλία κάποιων άλλων βουλευτών είναι σα να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποια άλλοι ένοχοι. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε, να μην βασιζόμαστε σε διαρροές, σε αναλύσεις που βασίζονται σε διαρροές. Οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών, έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε μία τέτοια ψηφοφορία».
Ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον πρωθυπουργό καμία αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Για εμάς ο ρόλος της δικαιοσύνης αυτονόητα είναι ιερός και ποτέ δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλο πράγμα να εκφράζεις ευλόγως προβληματισμούς και άλλο να επιτίθεσαι στην δικαιοσύνη, εμείς προστατεύουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.
«Ατυχέστατη» και «λάθος κίνηση» η ανάρτηση Λαζαρίδη«Ατυχέστατη» αλλά και «λάθος κίνηση» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε «φοβική» την κυβέρνηση.
Για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών«Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε πως: «ούτε σε αυτή θα μπει. Από κει και πέρα οφείλω να επισημάνω ότι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, όχι γιατί θεωρούν ότι είναι ένοχοι αλλά γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλω να την αποδείξουν».
«Για εμάς ο ρόλος της δικαιοσύνης αυτονόητα είναι ιερός»Ιερό, χαρακτήρισε ο κ. Μαρινάκης τον ρόλο της δικαιοσύνης αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη. «Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς και προσωπικές απόψεις και πολλοί από αυτούς ως προς την κατάτμηση δικογραφιών, την σαλαμοποίηση και την ταχύτητα κρίσης, ως προς τις επιλεκτικές διαρροές, απηχούσαν απόψεις πολλών από εμάς.
