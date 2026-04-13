Γεωργιάδης: 35 χρόνια μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη
Σε δύο παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media.
Όπως αναφέρει, αρχικά, ο υπουργός Υγείας, η πρώτη παράμετρος έχει να κάνει με το ότι ηττήθηκε ο Βίκτορ Όρμπαν «ο εκλεκτός του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν». «Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος» συμπληρώνει ο κ. Γεωργιάδης.
Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει «με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης «70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη!».
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 13, 2026
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τις εκλογές στην Ουγγαρία
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν.
Η πρώτη βεβαίως, είναι η ήττα του εκλεκτού του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν. Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος.
Η δεύτερη, έχει να κάνει με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!
Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,93% των ψήφων, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, έλαβε ποσοστό 53,07%, το δεξιό κόμμα του Ορμπάν, Fidesz, έλαβε 38,43% και το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank έλαβε 5,83%.
Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%.
Στις εκλογές, συμμετείχε κι ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο έλαβε 1,16%, ενώ το αριστερό Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα 0,….%.
70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα