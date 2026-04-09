Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη

Αποπομπή του κ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση ζήτησε το ΠΑΣΟΚ - Ερώτηση στη βουλή για τα προσόντα του από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη και Ξανθόπουλο

Μακάριου Λαζαρίδη, που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργεί ως «ουρά» των Παύλου Πολάκη και Στέφανου Κασσελάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ζητούν διευκρινίσεις για τα προσόντα του.



«Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Λαζαρίδης, προσθέτοντας: «Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη».



«Μάλλον αυτή είναι η «νέα συγκυβέρνηση» που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα», επισημαίνει.



ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. «Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).

Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις», είπε.



«Όσο για τα περί «εξαπτέρυγων» καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση», κατέληξε.









Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η απάντηση του ΠΑΣΟΚ:



Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης.



Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος «του κράτους» προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007.



Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο.



Πολιτική σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξηςπου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργεί ως «ουρά» τωνκαιενώκαιζητούν διευκρινίσεις για τα προσόντα του.«Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ.προσθέτοντας: «Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά τουκαι τουαυτή είναι η «νέα συγκυβέρνηση» που οραματίζεται οχωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα», επισημαίνει.Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε στονα απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. «Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις», είπε.«Όσο για τα περί «εξαπτέρυγων» καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση», κατέληξε.«Ο κ. Λαζαρίδης παριστάνει τον κριτή ενώ αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον κ. Λαζαρίδη.Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης.Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος «του κράτους» προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007.Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο.

Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού.







Ερώτηση στη Βουλή από Πολάκη – Ξανθόπουλο

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης, από κοινού με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο κατέθεσαν ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, ζητώντας «να κατατεθούν στη Βουλή οι τίτλοι σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη που εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε γραφεία υπουργών και μισθοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο»







Η Ερώτηση & ΑΚΕ αναλυτικά



ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Εσωτερικών

2. Παιδείας & Θρησκευμάτων





Θέμα: «Να κατατεθούν στη Βουλή οι τίτλοι σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη που εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε γραφεία υπουργών και μισθοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο»







1.Με την 562/8.2.2007 της Υπουργού Παιδείας ο Μακάριος Λαζαρίδης του Βασιλείου προσλήφθηκε σε κενή οργανική θέση Ειδικού Επιστήμονα, στο Γραφείο της ΓΓ Νέας Γενιάς του ΥΠΕΠΘ (Αρ Βεβ ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 2812/12.2007).



2.Με την αρ. ΔΔΟΙΚ/2084/14.05.2013 απόφαση της Γεν. Γραμματεως Ισότητας των Φύλων ο ανωτέρω προσλήφθηκε σε θέση ειδικού συμβούλου, με βαθμό Β, από 26.04.2013 έως 27.06.2013.



3. Με την αρ. ΔΙΔΚ/Φ3/20791/22-7-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο ανωτέρω προσλήφθηκε στο Γραφείο Τύπου του, από 25.06.2013



Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή μέχρι σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης, νυν βουλευτής και υπουργός, αρνείται να παρουσιάσει τους πανεπιστημιακούς τίτλους που διαθέτει, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Βιογραφικό του Σημείωμα που έχει αναρτηθεί στη Βουλή και την έκταση που έχει πάρει το ζήτημα:



Καλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός, τους πανεπιστημιακούς τίτλους που κατέθεσε όταν υπηρέτησε στα παραπάνω υπουργεία και μισθοδοτήθηκε από το ελληνικό Δημόσιο.





Οι ερωτώντες Βουλευτές



Πολάκης Παύλος



Ξανθόπουλος Θεόφιλος