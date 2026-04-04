Ακρίτα κατά Τσίπρα: Φάουλ να ζητάει από βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν
Ακρίτα κατά Τσίπρα: Φάουλ να ζητάει από βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν
Παρόλα αυτά τόνισε: «Πιστεύω στον Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της παράταξης, θεωρώ ότι πρέπει να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο»
Κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Έλενα Ακρίτα, αναφερόμενη στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι οι βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα οφείλουν να παραιτηθούν. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποδεδειγμένα η πιο δραστήρια στη Βουλή, με τους δέκα πρώτους βουλευτές στο Vouliwatch να ανήκουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στη συνέχεια, η κυρία Ακρίτα αμφισβήτησε την αναγκαιότητα αυτής της κίνησης, σημειώνοντας: «Ο ηγέτης που έστησε τον ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του κι έφτασε να τον κάνει κυβέρνηση, τώρα ζητάει να αποδυναμωθεί η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα με αυτόν τον βίαιο τρόπο για να πλαισιωθεί το νέο του εγχείρημα;».
Σε δεύτερη ανάρτηση, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ελευθερία έκφρασης, επισημαίνοντας ότι κάποιοι ίσως δεν θέλουν να υπάρχουν βουλευτές που εκφράζουν ανοιχτά τη γνώμη τους. «Πιστεύω στον Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της παράταξης», δήλωσε, αλλά ανέφερε ότι, κατά τη γνώμη της, η συγκεκριμένη στάση του πρώην πρωθυπουργού είναι «φάουλ».
Στη συνέχεια, η κυρία Ακρίτα αμφισβήτησε την αναγκαιότητα αυτής της κίνησης, σημειώνοντας: «Ο ηγέτης που έστησε τον ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του κι έφτασε να τον κάνει κυβέρνηση, τώρα ζητάει να αποδυναμωθεί η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα με αυτόν τον βίαιο τρόπο για να πλαισιωθεί το νέο του εγχείρημα;».
Σε δεύτερη ανάρτηση, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ελευθερία έκφρασης, επισημαίνοντας ότι κάποιοι ίσως δεν θέλουν να υπάρχουν βουλευτές που εκφράζουν ανοιχτά τη γνώμη τους. «Πιστεύω στον Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της παράταξης», δήλωσε, αλλά ανέφερε ότι, κατά τη γνώμη της, η συγκεκριμένη στάση του πρώην πρωθυπουργού είναι «φάουλ».
