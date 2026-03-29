Έκλεισαν οι κάλπες στο ΠΑΣΟΚ: Καταμέτρηση για την εκλογή νέας Κεντρική Επιτροπής, με 271 θέσεις για 506 υποψήφιους - Δείτε λίστα

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.



Συνολικά 506 υποψήφιοι διεκδικούν τις 271 θέσεις (αναλογία 1 προς 2) μετά τη μείωση που εγκρίθηκε με το νέο καταστατικό το βράδυ του Σαββάτου. Στο ψηφοδέλτιο φιγουράρουν στελέχη όλων των εσωκομματικών τάσεων.

Οι προεδρικοί στηρίζουν σθεναρά την εκλογή στις πρώτες θέσεις στενών συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη, όπως είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Νίκος Μήλης, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας και άλλοι αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη νέα Κεντρική Επιτροπή από το βήμα του Συνεδρίου.



Σημειώνεται ότι από τους διεκδικητές της ηγεσίας στην εσωκομματική κάλπη του 2024, μόνον η πρώην Επίτροπος διεκδικεί θέση στην Κεντρική Επιτροπή με ψήφο, αφού ο Χάρης Δούκας αποφασίστηκε στο συνέδριο να συμμετέχει στο Όργανο ex officio, ως δήμαρχος Αθηναίων. Με τον ίδιο τρόπο γίνονται μέλη της Κ.Ε οι δύο Περιφερειάρχες, Σταύρος Αρναουτάκης (Κρήτης) και Δημήτρης Κουρέτας (Θεσσαλίας)



Η πλευρά του Χάρη Δούκα στηρίζει την εκλογή των Χρήστου Πρωτόπαπα, Κώστα Πανδή, Λάζαρου Καραούλη και άλλων στελεχών. Η Τόνια Αντωνίου (στέλεχος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου), ο Γιώργος Αναγνώστου (Επιτροπή Καταστατικού) και άλλοι πριμοδοτούνται από το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ενώ από την πλευρά Γερουλάνου στηρίζονται μεταξύ άλλων η Έφη Χαλάτση και ο Αργύρης Αργυριάδης. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο στενός συνεργάτης του κ. Γερουλάνου, Κώστας Πανταζής δεν κατέθεσε τελικά υποψηφιότητα.



