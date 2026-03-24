Μητσοτάκης: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται και θα μετατραπεί σε πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο

Σε φάση υλοποίησης 17 υπερσύγχρονα σχολεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ

Σύγχρονα συγκροτήματα αντικαθιστούν κτήρια άλλων εποχών

Οπότε, χαίρομαι πραγματικά που, παρά τις όποιες καθυστερήσεις, αυτή η μεγάλη επένδυση προχωράει πια με δυναμικό ρυθμό. Έχουμε τρία χρόνια για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό και για να τακτοποιήσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες, έτσι ώστε όταν με το καλό παραδοθεί όλες οι υποδομές διασυνδεσιμότητας να είναι και αυτές με τη σειρά τους λειτουργικές και έτοιμες», σημείωσε οτον κ. Πρωθυπουργό που βρίσκεται κοντά μας, αναγνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή εδώ γίνεται ίσως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο στη Θεσσαλονίκη. Και οπωσδήποτε το έργο αυτό αλλάζει το επίπεδο του λιμένος -και όχι μόνο- και όλης της πόλης», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ, Ιωάννης Τσάρας.Νωρίτερα, οεπισκέφθηκε τα εργοτάξια όπου κατασκευάζονται δύο από τις νέες σχολικές μονάδες τηςστο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών στην πόλη.Στο εργοτάξιο του 5ου Δημοτικού Αμπελοκήπων, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως οι νέες εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, θα παραδοθούν πριν την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους το ερχόμενο φθινόπωρο.Το νεόδμητο συγκρότημα, που θα αντικαταστήσει σχολείο που κατασκευάστηκε το 1972, αποτελεί μία από τις 17 σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που χτίζονται μέσωστηνμε τον προϋπολογισμό του κατασκευαστικού προγράμματος να ανέρχεται σε 128 εκατομμύρια ευρώ.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί το σημείο όπου κατασκευάζεται το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 240 μαθητών, με πόρους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».Το νέο συγκρότημα θα διαθέτει κύριους χώρους που υπερβαίνουν τα 2.700 τετραγωνικά μέτρα, στους οποίους περιλαμβάνονται 12 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Προβλέπεται ακόμα η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, με πράσινες εκτάσεις που θα καλύπτουν περισσότερα από 2.750 τετραγωνικά μέτρα.Στο τέλος της επίσκεψής του στις νέες σχολικές μονάδες, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Δεκαεπτά καινούργια σχολεία κατασκευάζονται στηντα περισσότερα εκ των οποίων είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μέσω του σχήματος σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.Ένα από αυτά το επισκεπτόμαστε σήμερα, τοεδώ στον Δήμο σου, αγαπητέ μου Δήμαρχε, το οποίο θα αντικαταστήσει, όπως είπες, ένα κτήριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1972, προφανώς πια παντελώς ακατάλληλο.Ένα υπερσύγχρονο σχολείο, βιοκλιματικό, απολύτως προσβάσιμο, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.Και βέβαια, να το τονίσω και αυτό, με εξασφαλισμένη τη συντήρηση για 26 χρόνια. Δεν θα βαρύνει αυτή τον Δήμο, θα βαρύνει τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο αυτού του έργου.Νομίζω ότι αυτή είναι μόνο μια μικρή ένδειξη της μεγάλης φροντίδας την οποία δείχνουμε, ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το έχω τονίσει πολλές φορές, γίνονται πολύ σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή.Και να σταθώ και εγώ σε ένα έργο το οποίο αποτέλεσε προσωπικό όραμα του Δημάρχου, για το οποίο έχει επιμείνει πάρα πολύ σε εμένα προσωπικά και το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα να κατασκευάζεται, αναφέρομαι στο καινούργιο κολυμβητικό συγκρότημα το οποίο θα κατασκευαστεί λίγο παρακάτω, στο Στρατόπεδο “Μεγάλου Αλεξάνδρου”. Ένα έργο σημείο αναφοράς, κυρίως για τη νεολαία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επένδυση από την επένδυση στις αθλητικές υποδομές.Και βέβαια, να τονίσω ότι αυτά τα οποία κάνουμε, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, έρχονται και συμπληρώνουν ένα συνολικό κτιριακό πρόγραμμα.Είδαμε πριν ένα άλλο σχολείο, Λύκειο, το οποίο κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Τρίτσης”. Κατασκευάζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.Και βέβαια, θα σταθώ και στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”: 430 σχολεία ανακατασκευάστηκαν τον περασμένο χρόνο. Έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τρία ακόμα χρόνια, παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ θα ανακατασκευάσουν μια σειρά από σχολεία τα οποία έχουν ανάγκη σημαντικών παρεμβάσεων, είτε μιλάμε για την προσβασιμότητα, τους χώρους υγιεινής, είτε μιλάμε για τους προαύλιους αθλητικούς χώρους.Οπότε με το καλό, Δήμαρχε, περιμένω την πρόσκλησή σου. Με την ευκαιρία της παρουσίας μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, θα έρθουμε εδώ να κάνουμε τα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού και τη θεμελίωση του κολυμβητηρίου».Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυζίρογλου, επισήμανε από την πλευρά του: «Καλωσορίζουμε στον Δήμο μας τον Πρωθυπουργό, κ.σε ένα υπό ανέγερση, καινούριο, το 5ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα λειτουργήσει στις 11 Σεπτεμβρίου κανονικά, στο προσεχές σχολικό έτος. Αντικαθιστά αυτό το σχολείο ένα παλιό, προ 55 ετών κατασκευασμένο, βαρέως τύπου προκάτ, παλιό δημοτικό σχολείο.Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την έγκριση της πίστωσης και επιτέλους την έναρξη της κατασκευής του νέου κολυμβητικού συγκροτήματος, στοτου Δήμου μας, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ.Αλλά και για τα νοσοκομεία τα δύο που δρομολογήθηκαν, που βρίσκονται δυτικά και βορειοδυτικά, το Παιδιατρικό στο Φίλυρο που προχώρησε πάρα πολύ, το Ογκολογικό και τα έργα τα οποία φαίνονται και πραγματοποιούνται στη Δυτική Θεσσαλονίκη.Διότι πολύ ορθά επισημάνατε, κ. Πρόεδρε, κι εσείς, ότι και στα πολεοδομικά συγκροτήματα, στο εσωτερικό τους, υπάρχουν ανισότητες και δρομολογήσατε έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης».