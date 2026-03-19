«Διαστρέβλωση, αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος»: Η οργίλη απάντηση Μαρινάκη στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ
«Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη» - Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ανάρτηση του Κ. Τσουκαλά
Την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου.
Ο κ. Τσουκαλάς ισχυρίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Αντιθέτως, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε παράνοια το γεγονός ότι «οι ίδιοι που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, ζητάνε παραπάνω μέτρα».
Έτσι, στην ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνει την ακριβή δήλωσή του κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης ότι διαστρεβλώνει τα λεγόμενα του για ακόμα μια φορά. «Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του κυβερνητικού εκπροσώπου
«Για να καταλάβουν οι πολίτες με ποια αντιπολίτευση έχουμε να κάνουμε, αποφάσισα να κάνω αυτή την ανάρτηση.
Πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σήμερα χαρακτήρισα «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
Αντιθέτως, εγώ είπα το εξής: "Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα. Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε. Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα".
Για ακόμα μια φορά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.
Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη».
Απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Κώστας Τσουκαλάς αρκέστηκε να πει ότι ο κ. Μαρινάκης «συνεχίζει να πετά τη μπάλα στη εξέδρα» και πως «παίζει με τις λέξεις». Πρόσθεσε δε πως η κυβέρνηση παίζει «εικονικό κλεφτοπόλεμο για τα μάτια του κόσμου με τα καρτέλ, που κάνουν πάρτι με την ανοχή της» και διερωτάται «γιατί ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπη οι κυβερνήσεις δείχνουν αντανακλαστικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην ύποπτη αδράνεια που κλείνει το μάτι στην αισχροκέρδεια;».
