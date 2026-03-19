Βουλή: Ο Κακλαμάνης ετοιμάζει απαγόρευση βιντεοσκοπήσεων στην Ολομέλεια μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη
Aμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα εισηγηθεί προσθήκη διάταξης στον κανονισμό που θα απαγορεύει την παράνομη βιντεοσκόπηση
Την περαιτέρω αυστηροποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Βουλής επεξεργάζεται το προεδρείο του κοινοβουλίου μετά το σφοδρό επεισόδιο μεταξύ Αδωνη Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε η ενέργεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να βιντεοσκοπεί χωρίς άδεια τον υπουργό Υγείας την ώρα συνεδρίασης της Ολομέλειας.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε συνομιλία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε ότι αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα εισηγηθεί προσθήκη διάταξης στον κανονισμό που θα απαγορεύει την παράνομη βιντεοσκόπηση και θα επιφέρει αυστηρές ποινές σε όσους βουλευτές ή συνεργάτες τους καταγράφουν με την κάμερα του κινητού τους στην αίθουσα της Ολομέλειας, των επιτροπών ή στους διαδρόμους του κοινοβουλίου.
Να σημειωθεί ότι η βιντεοσκόπηση όπως και άλλες αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές δεν περιγράφονται με σαφήνεια στον Κανονισμό ως μη αποδεκτές ενέργειες καθώς μέχρι σήμερα θεωρούτουν αυτονόητο πως τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας θα επεδείκνυαν θεσμική συμπεριφορά.
