Με αγρότες συναντήθηκε στη Λάρισα πριν το προσυνέδριο της ΝΔ ο πρωθυπουργός
Με αγρότες συναντήθηκε στη Λάρισα πριν το προσυνέδριο της ΝΔ ο πρωθυπουργός
Τρακτέρ επιχείρησαν νωρίτερα να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός και αποκλείστηκαν από την αστυνομία - Δείτε βίντεο
Θετικά ανταποκρίθηκε ο πρωθυπουργός στο αίτημα αγροτών να συναντηθούν σήμερα μαζί του στη Λάρισα, πριν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η συνάντηση κράτησε λίγα λεπτά και οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τα αιτήματά τους που παραμένουν στο τραπέζι.
Όπως είπαν στη συνέχεια ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να εφαρμόσει όλες τις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ανακοίνωσε κατά τη συνάντηση τους στο μέγαρο μαξίμου πριν λυθούν τα μπλόκα. Τέτοια είναι το κόστος παραγωγής για να πλήρωση χαμένου εισοδήματος, οι αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους και σε αγρότες τόσο για την ευλογιά σου και για φυσικές καταστροφές.
Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της αγροτικής ομοσπονδίας και αγροτικών συλλόγων είχε φτάσει με τρακτέρ έξω από το ξενοδοχείο που θα μιλήσει ο πρωθυπουργός το μεσημέρι. Οι αγρότες ζήτησαν να έχουν μαζί του μια ολιγόλεπτη συνάντηση για να του εκθέσουν «τα διαχρονικά τους προβλήματα», όπως δήλωσαν οι ίδιοι μπροστά στις κάμερες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις 13.00 σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial. Οι εργασίες του προσυνεδρίου στην Λάρισα θα διεξαχθούν στο ίδιο ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα τρακτέρ που επιχείρησαν νωρίτερα να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός αποκλείστηκαν από την αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, αγρότες επιχείρησαν να παρατάξουν περί τα 10 τρακτέρ απέναντι από το ξενοδοχείο. Ωστόσο, με κλούβες των ΜΑΤ, η αστυνομία δεν επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα τα τρακτέρ να παρκάρουν λίγο πιο κάτω από το ξενοδοχείο, στην έξοδο προς Νίκαια.
Όπως είπαν στη συνέχεια ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να εφαρμόσει όλες τις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ανακοίνωσε κατά τη συνάντηση τους στο μέγαρο μαξίμου πριν λυθούν τα μπλόκα. Τέτοια είναι το κόστος παραγωγής για να πλήρωση χαμένου εισοδήματος, οι αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους και σε αγρότες τόσο για την ευλογιά σου και για φυσικές καταστροφές.
Νωρίτερα, αντιπροσωπεία της αγροτικής ομοσπονδίας και αγροτικών συλλόγων είχε φτάσει με τρακτέρ έξω από το ξενοδοχείο που θα μιλήσει ο πρωθυπουργός το μεσημέρι. Οι αγρότες ζήτησαν να έχουν μαζί του μια ολιγόλεπτη συνάντηση για να του εκθέσουν «τα διαχρονικά τους προβλήματα», όπως δήλωσαν οι ίδιοι μπροστά στις κάμερες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις 13.00 σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial. Οι εργασίες του προσυνεδρίου στην Λάρισα θα διεξαχθούν στο ίδιο ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα τρακτέρ που επιχείρησαν νωρίτερα να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός αποκλείστηκαν από την αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, αγρότες επιχείρησαν να παρατάξουν περί τα 10 τρακτέρ απέναντι από το ξενοδοχείο. Ωστόσο, με κλούβες των ΜΑΤ, η αστυνομία δεν επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα τα τρακτέρ να παρκάρουν λίγο πιο κάτω από το ξενοδοχείο, στην έξοδο προς Νίκαια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
