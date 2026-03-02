Νέα σύσκεψη υπό τον Δένδια στο Πεντάγωνο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας
Νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συγκάλεσε στο Πεντάγωνο το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΕΘΑ «επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας».

Παράλληλα αποφασίστηκε ότι η σύσκεψη αυτή θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00 το πρωί.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέλος, «ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες».

