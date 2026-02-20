Ο Γεωργιάδης πήγε στο Κρατικό Νίκαιας με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ: «Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές»
Με μανικετόκουμπα που έφεραν το εθνόσημο των ΗΠΑ πήγε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου συνέβησαν τα γνωστά επεισόδια από συγκεντρωμένους. Το αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Action24 και έδωσε μια... απίθανη εξήγηση γιατί το τόλμησε.
Ο υπουργός Υγείας το ίδιο βράδυ μετά τα επεισόδια ήταν προσκεκλημένος στο Action24. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης παρατήρησε ότι φορούσε τα εν λόγω μανικετόκουμπα που είχαν σκαλισμένο το εθνόσημο των ΗΠΑ. «Τα φοράω ακόμη, δεν έχω πάει σπίτι μου από το πρωί. Είναι δώρο από το Κογκρέσο» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης δείχνοντας τα μανικετόκουμπα.
Στην απορία του δημοσιογράφου «μα καλά, πήγατε στη Νικαια, στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με μανικετόκουμπα που έχουν το εθνόσημο των ΗΠΑ;» ο υπουργός Υγείας απάντησε με χιούμορ: «Όταν ξύπνησα το πρωί - θα σου πω τι έπαθα. Σκέφτηκα "όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δε βάζεις σταυρό;". Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω το εθνόσημο των ΗΠΑ, να έχω προστασία» είπε ξεσπώντας σε γέλια.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε το βίντεο:
