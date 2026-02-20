Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Εμείς στη δημοκρατία τους αφήνουμε και διαδηλώνουν, αν κυβερνούσαν αυτοί εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ