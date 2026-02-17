Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε εκνευρισμένη σήμερα στη Βουλή
Με άγριες διαθέσεις εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής κατά την έναρξη συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την δημιουργία ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας και να καταγγέλλει την κυβέρνηση για κακές πρακτικές νομοθέτησης.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως η κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι fast track και πρόσθεσε - χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη και τη ρύθμιση για την συνεπιμέλεια - πως με τον ίδιο τρόπο εισήχθη πρόσφατα άλλη «φωτογραφική διάταξη».
«Υπάρχουν βουλευτές που δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Με αυτόν τον τρόπο του φωτογραφικού ξεπλύματος ψηφίστηκε και η φωτογραφική διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Πλεύση Ελευθερίας ήταν στις κοινοβουλευτικές ομάδες που την καταψήφισαν. Με αυτό τον τρόπο καταλύεται η κοινοβουλευτική λειτουργία. Τα πηγαίνετε fast track» είπε αρχικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.
«Επιδιώκεται για άλλη μια φορά το κοινοβουλευτικό ξέπλυμα. Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που επιμένει στο ότι δεν μπορεί να αχρηστεύεται η διαδικασία στις επιτροπής. Εμείς αντιλέγουμε και προβάλλουμε και ένσταση αντισυνταγματικότητας για να πάψει η βίαιη νομοθέτηση» συνέχισε η ίδια για να συμπληρώσει: «να τοποθετηθεί ο κ. Φλωρίδης με το σκάνδαλο που ξέσπασε με την δική τους φωτογραφική διάταξη. Σκάνδαλο, ήταν η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούσε κυβερνητικό στέλεχος. Με αυτά αντιλέγουμε στον προγραμματισμό».
