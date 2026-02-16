Μητσοτάκης: Οι εκλογές του 2027 θα καθορίσουν την πορεία της Ελλάδος - Οι αιχμές κατά Σαμαρά και Τσίπρα

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, παρουσία βουλευτών, υπουργών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.

Κλείσιμο

Σας εγγυώμαι ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί

Σαφές πολιτικό δίλημμα ενόψει των εκλογών του 2027 έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουνΟ πρωθυπουργός τόνισε ότι η χρονιά που προηγείται της εκλογικής αναμέτρησης θα είναι καθοριστική για την πορεία της χώρας. Παράλληλα έθεσε το χρονικό πλαίσιο των επόμενων εθνικών εκλογών τις οποίες προσδιόρισε για τον Μάιο του 2027, καθώς είπε ότι απέχουμε 15 μήνες από το στήσιμο της κάλπης. Ταυτόχρονα άφησε αιχμές για την κριτική σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. «Ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας» είπε χαρακτηριστικά, μια αναφορά που ερμηνεύεται ως έμμεση απάντηση στην κριτική που ασκούν Α. Σαμαράς και Κ. Καραμανλής.Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ουσιαστική, αλλά και συμβολικά καθοριστική» την εκλογική αναμέτρηση που έρχεται. «Πολύ περισσότερο όταν η επόμενη Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε Συνταγματική Αναθεώρηση. Και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τη σύγκλιση με την Ευρώπη, αυξάνοντας περισσότερα τα εισοδήματα» πρόσθεσε.Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε με αναφορά στην εσωτερική συνοχή του κόμματος, σημειώνοντας: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλαΈχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες».Στη συνέχεια, έβαλε ευθέως το εκλογικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι το πολιτικό ρολόι έχει ήδη γυρίσει προς την αναμέτρηση του 2027: «Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει ότι, συνεπώς για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει».Στο επίκεντρο της ομιλίας του έθεσε το δίλημμα που, όπως τόνισε,. «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες:ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ερώτημα αφορά και τη στρατηγική επιλογή διακυβέρνησης: «Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι τον πειραματισμό;».Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την αντιπολίτευση και το πολιτικό σκηνικό,επισημαίνοντας ότι «τη δική μας απάντηση δίνουν οι αρχές μας αλλά κυρίως οι τρέχουσες πολιτικές επιλογές μας».Μιλώντας για την οικονομία, ο πρωθυπουργός είπε: ««Θα αυξήσουμε και έκτη φορά τον κατώτατο μισθό στις αρχές Απριλίου. Είχαμε πει το 2023 ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1530 ευρώ το 2026. Σας εγγυώμαι ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί. Και όλα αυτά δίπλα στην πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση».