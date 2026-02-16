Μητσοτάκης: Οι εκλογές του 2027 θα καθορίσουν την πορεία της Ελλάδος - Οι αιχμές κατά Σαμαρά και Τσίπρα
«Αυτή η χρονιά θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του κυβερνώντος κόμματος - Θα αυξήσουμε και έκτη φορά τον κατώτατο μισθό στις αρχές Απριλίου
Σαφές πολιτικό δίλημμα ενόψει των εκλογών του 2027 έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν «αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χρονιά που προηγείται της εκλογικής αναμέτρησης θα είναι καθοριστική για την πορεία της χώρας. Παράλληλα έθεσε το χρονικό πλαίσιο των επόμενων εθνικών εκλογών τις οποίες προσδιόρισε για τον Μάιο του 2027, καθώς είπε ότι απέχουμε 15 μήνες από το στήσιμο της κάλπης. Ταυτόχρονα άφησε αιχμές για την κριτική σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. «Ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας» είπε χαρακτηριστικά, μια αναφορά που ερμηνεύεται ως έμμεση απάντηση στην κριτική που ασκούν Α. Σαμαράς και Κ. Καραμανλής.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ουσιαστική, αλλά και συμβολικά καθοριστική» την εκλογική αναμέτρηση που έρχεται. «Πολύ περισσότερο όταν η επόμενη Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε Συνταγματική Αναθεώρηση. Και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τη σύγκλιση με την Ευρώπη, αυξάνοντας περισσότερα τα εισοδήματα» πρόσθεσε.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, παρουσία βουλευτών, υπουργών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε με αναφορά στην εσωτερική συνοχή του κόμματος, σημειώνοντας: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες».
Στη συνέχεια, έβαλε ευθέως το εκλογικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι το πολιτικό ρολόι έχει ήδη γυρίσει προς την αναμέτρηση του 2027: «Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, συνεπώς για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει».
Στο επίκεντρο της ομιλίας του έθεσε το δίλημμα που, όπως τόνισε, θα κρίνει τις εκλογές του 2027. «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ερώτημα αφορά και τη στρατηγική επιλογή διακυβέρνησης: «Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι τον πειραματισμό;».
Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την αντιπολίτευση και το πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι δεν πρέπει η χώρα να βρεθεί «αιχμάλωτη μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί προς τα πίσω», επισημαίνοντας ότι «τη δική μας απάντηση δίνουν οι αρχές μας αλλά κυρίως οι τρέχουσες πολιτικές επιλογές μας».
Σας εγγυώμαι ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθείΜιλώντας για την οικονομία, ο πρωθυπουργός είπε: ««Θα αυξήσουμε και έκτη φορά τον κατώτατο μισθό στις αρχές Απριλίου. Είχαμε πει το 2023 ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1530 ευρώ το 2026. Σας εγγυώμαι ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί. Και όλα αυτά δίπλα στην πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση».
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Πρώτα και πάνω από όλα, η ΝΔ είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τον πολιτικό λόγο με συγκεκριμένες κινήσεις της κυβέρνησης στο πεδίο της ενέργειας, λέγοντας: «Πριν από λίγες ώρες υποδέχθηκα στο Μαξίμου τους υπεύθυνους της Chevron για τις πρώτες υπογραφές μεταξύ του Δημοσίου και της κοινοπραξίας για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης».
Ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας
Αναφέρθηκε, ακόμη, στην επιδίωξη «ανάδειξης της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο», ενώ μίλησε και για την προστασία των συνόρων: «Και οι ασπίδες στα σύνορά μας με το Λιμενικό στην πρώτη γραμμή απέναντι στους διακινητές». Κλείνοντας αυτό το σκέλος, υποστήριξε ότι «ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας».
