Ο Χάρης Θεοχάρης θα μετέχει ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί, επικαλούμενος φόρτο εργασίας –  Στις ΗΠΑ θα μεταβεί ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί, επικαλούμενος φόρτο εργασίας –  Στις ΗΠΑ θα μεταβεί ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Χάρης Θεοχάρης θα μετέχει ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης αναμένεται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που συγκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Θεοχάρης αναμένεται να μεταβεί την Πέμπτη, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, που εκτιμάται ότι η συμμετοχή της θα περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή, όπως και η Κύπρος.

Η απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας ελήφθη κατόπιν εντολής που δόθηκε στον κ. Θεοχάρη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το Μέγαρο Μαξίμου είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στο Συμβούλιο Ειρήνης.  Αιτία για την απουσία του Έλληνα πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, είναι το φορτωμένο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Με βάση τα όσα είχαν γίνει γνωστά, το διήμερο 18 και 19 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα βρίσκεται στο Νέο Δελχί.
