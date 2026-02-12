Ο Μητσοτάκης δεν θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου λόγω φορτωμένου προγράμματος
Ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι και στη συνέχεια στο Νέο Δελχί
Απών από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αιτία για την απουσία του Έλληνα πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, είναι το φορτωμένο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προσεχή Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι ενώ το επόμενο διήμερο (18 και 19 Φεβρουαρίου) θα βρεθεί στο Νέο Δελχί.
