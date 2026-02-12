Μητσοτάκης για Παπαληγούρα: Συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά
«Αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια, αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες»

Ως έναν πολιτικό που συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά χαρακτηρίζει τον Αναστάση Παπαληγούρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει για τον Αναστάση Παπαληγούρα ήταν ένας «ευπατρίδης της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια αλλά και ένας αγνός Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες».

«Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωση του για τον Αναστάση Παπαληγούρα



Η δήλωση Μητσοτάκη για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα

Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία.

Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

