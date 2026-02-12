Μητσοτάκης για Παπαληγούρα: Συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά

«Αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια, αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες»