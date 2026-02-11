Γεωργιάδης: Ακραία συκοφαντική η δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» - Εγώ θα της έκανα μήνυση
Γεωργιάδης: Ακραία συκοφαντική η δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» - Εγώ θα της έκανα μήνυση
Ο υπουργός Υγείας στρέφει τα πυρά του και κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης πήρε θέση για τις δηλώσεις της Καραγεωργοπούλου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήθελε να καταθέτει ερωτήσεις στον Νίκο Δένδια, λέγοντας πως πρόκειται για ακραίες συκοφαντικές δηλώσεις.
«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια - Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Να σημειωθεί ότι η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας με αιχμές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κ. Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», σημειώνοντας πως στο εσωτερικό του κόμματος υπήρχε ένα «φίλτρο» που δεν της επέτρεπε να εκφραστεί ελεύθερα.
«Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα ή με τις φιλοφρονήσεις σε ανώτερους υπουργούς της ΝΔ.
Νωρίτερα η Καραγεωργοπούλου σε δηλώσεις της στο Documento είχε πει ότι η αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας οφείλεται σε «φίλτρα» και λογοκρισία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποτροπή κατάθεσης επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Νίκο Δένδια. Η ίδια ανέφερε ότι, παρά τη μεγάλη κοινοβουλευτική της δραστηριότητα, δεν της επιτρεπόταν να ασκήσει πλήρως έλεγχο, ενώ έκανε λόγο για παλαιότερες συγκρούσεις με την πρόεδρο του κόμματος. Παράλληλα, από το περιβάλλον της καταγγέλλεται έλλειψη συλλογικότητας και υπερίσχυση της «εικόνας έναντι του περιεχομένου», ακόμη και σε κρίσιμες πολιτικές επιλογές.
Ο κ. Γεωργιάδης επιπλέον σχολίασε και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αλλά και τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη μιας και ο συνδικαλιστής ανήκε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοψυχίας», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε την υπόθεση για να εξοντώσει πολιτικά ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματός του.
Ο Υπουργός Υγείας ξέσπασε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια… δείξε ρε μια γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική λίγο γενναιοψυχία».
Ο κ. Γεωργιάδης επιπλέον σχολίασε και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αλλά και τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη μιας και ο συνδικαλιστής ανήκε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοψυχίας», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε την υπόθεση για να εξοντώσει πολιτικά ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματός του.
Ο Υπουργός Υγείας ξέσπασε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια… δείξε ρε μια γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική λίγο γενναιοψυχία».
«Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο ο Άδωνις Γεωργιάδης.
