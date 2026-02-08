Πλεύρης για τους ακτιβιστές που ζήτησαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο: Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών
Πλεύρης για τους ακτιβιστές που ζήτησαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο: Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών

Δίνει συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί δεν επέτρεψε την είσοδο σε συλλογικότητες

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί δεν επέτρεψε την είσοδο στο νοσοκομείο σε ακτιβιστές που ήθελαν να συναντήσουν παιδιά που είχαν τραυματιστεί από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του για το δυστύχημα είναι υπεύθυνοι οι δολοφόνοι διακινητές. «Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων», καταλήγει αναφερόμενος στους ακτιβιστές.

Στην ανάρτησή του γράφει: «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».
