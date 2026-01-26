Κεφαλογιάννης: Το 112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη

Στην κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς στάθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας