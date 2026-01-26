Κεφαλογιάννης: Το 112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη
Κεφαλογιάννης: Το 112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος, πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη
Στην κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη βδομάδα τη χώρα αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, στάθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Ο κ. Κεφαλογιάννης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας:
«Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, είναι να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη για να μπορούμε να μετριάζουμε τις συνέπειες».
Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκρίνισε ότι «με την κλιματική κρίση κανένα κράτος και καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη για τα όλα αυτά τα φαινόμενα».
Στη συνέχεια, μίλησε για το μήνυμα 112, λέγοντας ότι πολλές φορές στον δημόσιο λόγο έχει λοιδορηθεί, με αφορμή τα παράπονα που έχουν εκφραστεί αναφορικά με τη συχνότητα αποστολής των σχετικών μηνυμάτων.
«Όταν εκδίδεται το 112, δεν είναι για αποσύρουμε ευθύνες ως κράτος, αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μετεωρολόγους, υδρολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους στα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πόλεις μας όπως είναι χτισμένες δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καιρικά αυτά φαινόμενα», επισήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης.
Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το «112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος».
