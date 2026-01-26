Γέμισε το «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης ο Παραστατίδης, εκατοντάδες πολίτες συζήτησαν για τη δημοκρατία στην καθημερινότητα και μετά την κάλπη

Η δική μας αξία είναι ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι ο ισχυρός ηγέτης, είναι οι ισχυροί θεσμοί. Η πραγματική ελπίδα δεν είναι η αναμονή του σωτήρα, είναι η δική μας συλλογική δράση.»Η διαδραστικότητα και ο συμμετοχικός τρόπος οργάνωσης της εκδήλωσης, η μαζική συμμετοχή και η ισορροπημένη σύνθεση του ακροατηρίου με πολλούς νέους ανθρώπους (άνδρες και γυναίκες) έδειξαν το μόνο δρόμο που η Πολιτική μπορεί να επιστρέψει ώστε η Δημοκρατία να γίνει ξανά ισχυρή.Οι ομιλίες και οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ντέμοκρατ: https://social-democrat.gr