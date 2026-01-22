Η αντιπολίτευση βλέπει ατζέντα «Τea Party» πίσω από την Καρυστιανού: Συντηρητικό ακροατήριο, καταγγελτική πολιτική

Ζητούμενο για το κόμμα Καρυστιανού είναι οι εφαπτόμενες δεξαμενές ψηφοφόρων που εμφανίζει με ένα υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα

Άλλωστε, η κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων συνιστά, κατά πολλά στελέχη του χώρου, και την αιτία πίσω από την επιχείρηση αποδόμησης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας η ίδια για το «χειρότερο μνημόνιο» και εξαπολύοντας δριμεία επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό.



Στο ίδιο πλαίσιο, τα ίδια στελέχη δεν παραβλέπουν ότι στο περιβάλλον της κυρίας Καρυστιανού υπάρχουν πρόσωπα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικοινωνιακή μάχη για την αποδόμηση της «Συμφωνίας των Πρεσπών», η οποία φέρει την προσωπική υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.



Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα της Pulse, πολύ μεγάλη διείσδυση καταγράφει η Μαρία Καρυστιανού στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, που δηλώνουν σε ποσοστό 20% θετικές γνώμες για το κόμμα Καρυστιανού. Και αυτό, γιατί η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική απέναντι στα έργα και τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας κλείσει οριστικά πίσω της το κεφάλαιο της συμμετοχής της στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.