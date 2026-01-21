Τζάκρη: Δεν αποκλείω συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού

«Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», τόνισε η βουλευτής και αντιπρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας