Τζάκρη: Δεν αποκλείω συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με την Καρυστιανού
«Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», τόνισε η βουλευτής και αντιπρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού, άφησε η Θεοδώρα Τζάκρη επισημαίνοντας ότι σε αυτή τη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.
Όπως ανέφερε, κάθε πιθανή σύμπραξη θα κριθεί με βάση τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού.
«Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτωντας «δεν αποκλείω τίποτα».
