Pulse: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ, είναι το 2ο μεγαλύτερο από το 2016, λαφυραγωγούν Αριστερά και Κεντροαριστερά Καρυστιανού, Τσίπρας

Μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον Δεκέμβριο, στο 29,5%, κατέγραψε η Pulse τη Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Μάλιστα, η εταιρεία παρουσίασε έναν πίνακα με τις δημοσκοπικές διαφορές του κυβερνώντος κόμματος από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από τον οποίον προκύπτει ότι η διαφορά των 16,5 μονάδων που έχει στη σημερινή συγκυρία στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, όταν εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μεγαλύτερη διαφορά στην εκτίμηση ψήφου της Pulse είχε καταγραφεί το 2024.Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με την εξαίρεση της Φωνής Λογικής που κερδίζει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, καταγράφουν απώλειες: το ΠΑΣΟΚ χάνει μισή μονάδα και εμφανίζεται στο 13% στην εκτίμηση ψήφου, οριακά πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών(12,8%), η Πλεύση χάνει μια μονάδα αλλά παραμένει στην τρίτη θέση, μισή μονάδα κάτω καταγράφηκε η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ. Μία ολόκληρη μονάδα έχασε μέσα σε έναν μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ, στα ίδια (2,5%) το ΜεΡΑ25 που ωστόσο μπαίνει οριακά στη Βουλή, μισή μονάδα χάνουν η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και Νέα Αριστερά και μένουν στο 2% στην εκτίμηση ψήφου.Στο 10,5% (από 9,7% τον Δεκέμβριο μετρήθηκαν εκείνοι που επιλέγουν «άλλο κόμμα» - κάτι που συνδυάζεται και με την αναμονή για την ίδρυση νέων κομμάτων υπό την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα: Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μέτρησης, το 54% εκείνων που ψηφίζουν «άλλο κόμμα» αντιμετωπίζουν θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 11% βλέπουν θετικά το κόμμα Τσίπρα.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, θετικά ή με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει το 31% το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ( η Pulse δεν είχε δημοσιεύσει ως τώρα μετρήσεις για αυτό), ενώ το αντίστοιχο άθροισμα είναι 19% για το «κόμμα Τσίπρα», ενώ ήταν στο 21% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας. Στο 10% (από 14% τον Δεκέμβριο) μειώθηκε το ενδιαφέρον για ένα κόμμα Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε κινήσεις τέτοιου είδους.Έχει ενδιαφέρον ότι από όσους αντιμετωπίζουν «θετικά» ένα κόμμα Καρυστιανού (δηλαδή το 15% του συνόλου του δείγματος), το 34% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίσης θετικά και το κόμμα Τσίπρα, ενώ από εκείνους που το αντιμετωπίζουν με «ενδιαφέρον» (δηλαδή το 16% του συνόλου του δείγματος) πάνω από ένας στους δέκα δηλώνει το ίδιο για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία επικάλυψη πάνω από 40%Πολύ μικρή είναι η διείσδυση τόσο του Αλέξη Τσίπρα, όσο και της Μαρίας Καρυστιανού, μεταξύ εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ. Ωστόσο ανεβαίνει αρκετά μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ - 12% βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού και 9% το κόμμα Τσίπρα. Όμως, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει 20% θετικής γνώμης μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης και 11% μεταξύ της γκρίζας ζώνης που φτάνουν στο 16,5% στο σύνολο.Αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει 48% θετικές γνώμες μεταξύ εκείνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού έχει 23%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 28% δηλώνει ότι βλέπει θετικά ένα κόμμα που όλα τα πρόσωπα δεν θα είχαν προηγούμενη πολιτική θητεία - ό,τι δηλαδή επιδιώκει η Μαρία Καρυστιανού, με αιχμή τις ηλικίες 30-44 ετών (41%) και τους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς(41%).