Μπάχαλο στη Βουλή για τη διακομματική των αγροτών: Η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα, δείτε βίντεο

Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που είχαν εγγραφεί