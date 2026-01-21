Μπάχαλο στη Βουλή για τη διακομματική των αγροτών: Η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα, δείτε βίντεο
Μπάχαλο στη Βουλή για τη διακομματική των αγροτών: Η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα, δείτε βίντεο
Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που είχαν εγγραφεί
Μπάχαλο επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται η πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσαν διαδικαστικά ζητήματα ενώ διαφωνώντας με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία ώστε να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 11 το βράδυ άρχισαν να φωνάζουν εμποδίζοντας τους συναδέλφους τους ομιλητές να πάρουν το λόγο.
Είναι ενδεικτικό ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει αν και είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η κυρία Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας - όπως είπε - από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης.
Δείτε βίντεο:
Ακολούθησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Ιωάννη Κοντή ο οποίος εν μέσω φωνών είπε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ».
Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν την τοποθέτηση τους.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ. Ωστόσο η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο
Κωνσταντοπούλου: οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ . Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.
Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία
Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;
Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανένα
Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση
Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;
Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;
Μπάρκας: ναι
Βιλιάρδος: ντροπή δική σας
Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία . Το δικό σας κόμμα αποχώρησε
Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή . Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επι των εισηγητών.
Μπάρκας: (φωνάζει)
Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε
Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά
Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο
Κωνσταντοπούλου: όχι . Μην ανεβείτε κυρία Λινού
Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.
Πάντως, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή το προεδρείο ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης είπε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου ακόμα και αν οι εργασίες ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσαν διαδικαστικά ζητήματα ενώ διαφωνώντας με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία ώστε να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 11 το βράδυ άρχισαν να φωνάζουν εμποδίζοντας τους συναδέλφους τους ομιλητές να πάρουν το λόγο.
Είναι ενδεικτικό ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει αν και είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η κυρία Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας - όπως είπε - από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης.
Δείτε βίντεο:
Ακολούθησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Ιωάννη Κοντή ο οποίος εν μέσω φωνών είπε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ».
Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν την τοποθέτηση τους.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ. Ωστόσο η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο
Κωνσταντοπούλου: οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ . Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.
Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία
Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;
Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανένα
Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση
Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;
Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;
Μπάρκας: ναι
Βιλιάρδος: ντροπή δική σας
Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία . Το δικό σας κόμμα αποχώρησε
Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή . Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επι των εισηγητών.
Μπάρκας: (φωνάζει)
Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε
Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά
Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο
Κωνσταντοπούλου: όχι . Μην ανεβείτε κυρία Λινού
Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.
Πάντως, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή το προεδρείο ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης είπε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου ακόμα και αν οι εργασίες ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα