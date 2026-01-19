Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό, δημιουργούνται 7 νέα σωφρονιστικά καταστήματα

Στον αυξανόμενο υπερπληθυσμό των φυλακών και στους κινδύνους που δημιουργεί για την ασφάλεια αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού, υπογραμμίζοντας ότι οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων εντείνουν τα προβλήματα εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.Όπως σημείωσε, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών.Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του ACTION 24, ανακοίνωσε τη δημιουργία επτά νέων καταστημάτων κράτησης, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης όσο και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, μέσα από την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων φυλακών.Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως στο πώς θα κινηθούν η κυβέρνηση και η αστυνομία σε περίπτωση κλιμάκωσης. Αντίθετα, έστειλε μήνυμα συναίνεσης, τονίζοντας την ανάγκη για συμβιβασμό. «Στη δημοκρατία -θα συμφωνήσουμε όλοι- ότι υπάρχει η έννοια του συμβιβασμού. Καμία συνδικαλιστική κοινωνική ομάδα δεν παίρνει όλα όσα διεκδικεί. Ένα μέρος ικανοποιείται, ένα μέρος όχι. Αλίμονο αν υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλα, γιατί αυτό θα γινόταν εις βάρος κάποιας άλλης κοινωνικής ομάδας», ανέφερε αρχικά.Συνεχίζοντας, ο υπουργός σημείωσε: «Πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός και έξοδος. Αυτό που γίνεται είναι κατάχρηση, υπέρβαση και τελικώς αδιέξοδο. Ελπίζω γρήγορα να φτάσουμε στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Θα δούμε όμως τι θα αποφασιστεί».Ερωτηθείς ειδικότερα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί η αστυνομία, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν προχώρησε σε προαναγγελία μέτρων, επισημαίνοντας ότι έως τώρα δεν υπήρξε κατασταλτική παρέμβαση. «Επί 50 ημέρες η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά. Δεν έχει ασκήσει ούτε τη νόμιμη βία. Δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση απομάκρυνσης. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, μετά από συνεννόηση, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους παράδρομους. Υπήρξε πολύ μεγάλη ζημιά στα τελωνεία, που καθημερινά παρέμεναν κλειστά για πολλές ώρες. Πολλές επιχειρήσεις, αλλά και η τροφοδοσία της χώρας αντιμετώπισαν προβλήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ούτε στα τελωνεία, ούτε στις κρίσιμες υποδομές. Ας μείνουμε στην προσδοκία ότι θα λειτουργήσει ο δημοκρατικός συμβιβασμός και θα βρεθεί η διέξοδος που πρέπει», δήλωσε.