Δολοφόνησαν βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Έλληνας ο δράστης, Αλβανός το θύμα - Ο 28χρονος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο μαχαίρι
Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ μετά τη δολοφονία ενός Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν 28χρονο Έλληνα ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο μαχαίρι.
Κάποιες αναφορές που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, κάνουν λόγο για συμβόλαιο θανάτου χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για το κίνητρο.
Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Τον Ιούνιο του 2015 απέδρασε και τον Δεκέμβριο του 2024 συνελήφθη ξανά.
Κάποια στιγμή αποφασίστηκε η έκδοση του στην Αλβανία, μετά από αίτημα των αλβανικών αρχών για να εκτίσει εκεί ποινή για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο 28χρονος δράστης βρίσκεται στις φυλακές καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά.
