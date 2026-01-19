Αχτσιόγλου κατά Καρυστιανού: Δημόσια διαβούλευση για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα
Αχτσιόγλου κατά Καρυστιανού: Δημόσια διαβούλευση για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα
Προβληματική η δήλωση Καρυστιανού για τέσσερις λόγους, είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς
Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, τοποθετήθηκε, σε δήλωσή της, για όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη για το θέμα των αμβλώσεων.
«Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί ότι οι αμβλώσεις «είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου»» σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου και πρόσθεσε:
«Η δήλωση είναι προβληματική για 4 λόγους:
1. Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες.
2. Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες.
3. Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας - μειοψηφίας.
4. Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτο δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».
