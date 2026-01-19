Ο Σωκράτης Φάμελλος τραγούδησε το «Δίχτυ» στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Σωκράτης Φάμελλος τραγούδησε το «Δίχτυ» στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ
Η κοπή της πίτας έγινε το απόγευμα της Κυριακής στου Ψυρρή
Σε μαγαζί στου Ψυρρή έγινε η εκδήλωση για την κοπή της πίτας των εργαζομένων στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όσοι βρέθηκαν στο μαγαζί είχαν, μάλιστα, τη δυνατότητα να ακούσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο να τραγουδάει.
Ο κ. Φάμελλος ερμήνευσε το τραγούδι «Το Δίχτυ» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.
