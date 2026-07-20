Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νότης Μηταράκης Νέα Δημοκρατία ΟΠΕΚΕΠΕ

Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης του

Μετά την αρχειοθέτηση, ο Νότης Μηταράκης επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας

Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης του
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Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, επιστρέφει στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια της αρχειοθέτησης της υπόθεσής του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο την υπόθεση που τον αφορούσε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν οι απαιτούμενες ενδείξεις για τη συνέχιση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ο κ. Μηταράκης είχε παραιτηθεί από το πόστο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στις 3 Απριλίου, λόγω της εμπλοκής του ονόματος του στην έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια μέρα είχε δηλώσει παραίτηση και ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρεκας.
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