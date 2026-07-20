«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κρήτη Μνημόσυνο Θάνατος Χειροβομβίδα

«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ο πατέρας του 19χρονου, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο

«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Οκτώ μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του 19χρονου επαγγελματία Οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο, όμως για την οικογένειά του ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Η επιστροφή των γονιών του στο νησί, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, έφερε ξανά στην επιφάνεια τον πόνο της απώλειας.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ο πατέρας του 19χρονου, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο, σε ένα ταξίδι που, όπως αποκαλύπτει, είχαν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν μαζί με τον Ραφαήλ πριν από το δυστύχημα.

«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί; γιατί;», γράφει στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την απουσία του γιου του και την αδυναμία να αποδεχθεί τον άδικο χαμό του.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το επίμονο «γιατί» που επαναλαμβάνει δεν αφορά μόνο την απώλεια του παιδιού του, αλλά και την αναζήτηση απαντήσεων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανεκπλήρωτες εδώ και οκτώ μήνες.

Η ανάρτηση του πατέρα του Ραφαήλ

«Ραφαήλ ήρθαμε... όπως τα είχαμε κανονίσει... το καλοκαίρι στη Ρόδο... όμως εσύ έλειπες... γιατί; γιατί ; γιατί ;

Αυτό το γιατί ψάχνουμε 8 μήνες τώρα... και ούτε ενα τηλεφώνημα... ούτε ενα μήνυμα... μας λείπεις..... ομως ζεις... στην καρδιά μας.........»

«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης