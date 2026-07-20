ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου
ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου
Ο κ. Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παραίτησή του και είχε γνωστοποιήσει πως θα επιχειρήσει να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την απόφασή του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στις 14/07 μιλώντας στην τηλεόραση του Action24.
Τότε είχε ως προς την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα ο κ. Κεδίκογλου είχε σημείωσε αρχικά: «Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο: «Έχουμε και μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πρόεδρο. Δίνουμε την επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πρόεδρο». «Θα επιχειρήσω να ενταχθώ στην ΕΛΑΣ», είπε σε άλλο σημείο.
Ο ίδιος υποστήριξε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε πως «με την δυναμική που βλέπω για την ΕΛΑΣ αυτή είναι η έναρξη. Πιο κάνω θα είναι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Ο κόσμος μου λέει και πολύ άργησες».
Τότε είχε ως προς την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα ο κ. Κεδίκογλου είχε σημείωσε αρχικά: «Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο: «Έχουμε και μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πρόεδρο. Δίνουμε την επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πρόεδρο». «Θα επιχειρήσω να ενταχθώ στην ΕΛΑΣ», είπε σε άλλο σημείο.
Ο ίδιος υποστήριξε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε πως «με την δυναμική που βλέπω για την ΕΛΑΣ αυτή είναι η έναρξη. Πιο κάνω θα είναι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Ο κόσμος μου λέει και πολύ άργησες».
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