Την παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της ΕΛΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια
Συνεδρίασε σήμερα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.
