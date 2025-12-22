Ασκήσεις υπομονής και παροχές με όρια από την κυβέρνηση στο μέτωπο με τους αγρότες

Σκηνικό αδιεξόδου μετά την απόφαση των αγροτών να αγνοήσουν για δεύτερη φορά το κάλεσμα διαλόγου της κυβέρνησης - Έχουν ικανοποιηθεί 16 από τα 27 αιτήματά τους, ενώ άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας και συζήτησης