Ασκήσεις υπομονής και παροχές με όρια από την κυβέρνηση στο μέτωπο με τους αγρότες
Ασκήσεις υπομονής και παροχές με όρια από την κυβέρνηση στο μέτωπο με τους αγρότες
Σκηνικό αδιεξόδου μετά την απόφαση των αγροτών να αγνοήσουν για δεύτερη φορά το κάλεσμα διαλόγου της κυβέρνησης - Έχουν ικανοποιηθεί 16 από τα 27 αιτήματά τους, ενώ άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας και συζήτησης
Μετά την απόφαση των αγροτών να αγνοήσουν για δεύτερη φορά το κάλεσμα διαλόγου της κυβέρνησης και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους επ' αόριστον φαίνεται ότι σκιαγραφείται ένα σκηνικό αδιεξόδου. Και τα μπλόκα δεν βλέπουν τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται, όσο και αν έχουν τη συμπάθεια των πολιτών που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, και η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλύσει ένα ζήτημα που της κοστίζει πολιτικά, αλλά πλέον δεν μπορεί να κάνει ούτε μπρος, ούτε πίσω.
Και αυτό γιατί δεν μπορεί να «γεμίσει» κι άλλο το «καλάθι» των παροχών προς το αγροτικό κίνημα και από την άλλη αισθάνεται την πίεση και άλλων κοινωνικών ομάδων - ειδικά σε αστικές περιοχές - που δεν συμφωνούν με τη λογική των διαρκών παρατηρήσεων.
Τούτων δοθέντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε την Παρασκευή από τις Βρυξέλλες προσανατολίζεται σε μια...άσκηση υπομονής. Ο πρωθυπουργός δεν υπαναχωρεί από το μήνυμα του διαλόγου προς τους εκπροσώπους των αγροτών και μάλιστα στο παρασκήνιο υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικης Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους μπλόκων. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός διαμηνύει ότι «επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο». Και ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει 16 αιτήματα των αγροτών από τον κατάλογο των 27 που προσδιορίστηκαν, ενώ άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας και συζήτησης. «Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.
Το ότι οι αγρότες αρνούνται να προσέλθουν οργανωμένα στο τραπέζι του διαλόγου, πάντως, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση αποσύρει από τη συζήτηση τα μέτρα που έχει προαναγγείλει και τα οποία γι' αυτήν αποτελούν το πλαίσιο του διαλόγου. Οι λοιπές πληρωμές θα γίνουν κανονικά ως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ εκκρεμεί και μια ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για το νέο ύψος της τιμής του αγροτικού ρεύματος, αλλά και για τη διάρκεια του ευνοϊκότερου καθεστώτος.
Επίσης, είναι σε τελική φάση επεξεργασίας ο μηχανισμός με τη χρήση qr codes που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια για την προμήθεια αγροτικού πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ, με γνώμονα την κατανάλωση λίτρων από μέρους των αγροτών την περασμένη χρονιά. Κυβερνητικά στελέχη, πάντως, ακούνε...με απελπισία να λένε ότι ζητούν πετρέλαιο πλήρως αποφορολογημένο - χωρίς ΦΠΑ δηλαδή - αντιτείνοντας ότι ο ΦΠΑ τους επιστρέφεται εν συνεχεία με έξοδα που παρουσιάζουν για λιπάσματα, αγροεφόδια κ.ο.κ. Τέλος, η κυβέρνηση θα προωθήσει κανονικά τις αποφάσεις για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να δίνονται για το 100% της ζημιάς, και θα δώσει πρόσθετα 160 εκατομμύρια για κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, μετά το τέλος των διασταυρωτικών ελέγχων που «τρέχουν».
Ευρύτερα πάντως η κυβέρνηση δεν μοιάζει διατεθειμένη να κάνει άλλη κίνηση «καλής θέλησης» προς τα μπλόκα και μένει πλέον να φανεί η ανθετικότητα όσων συμμετέχουν σε αυτά. «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε», αναφέρει αρμόδια πηγή που μετέχει στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, η κυβέρνηση δεν κινείται μόνη της, καθώς όποια της ενέργεια είναι στα "ραντάρ" των Βρυξελλών, μετά τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που επισημαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απορρίπτει πολλά αιτήματα των μπλόκων ως μαξιμαλιστικά.
Η παράταση του αδιεξόδου, πάντως, δεν ευνοεί τη ΝΔ, η οποία είδε «φθορά» από 1 έως 1,5 μονάδα σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, ενώ βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαπιστώνουν με ανοιχτό προβληματισμό ότι δικοί τους άνθρωποι έχουν πυκνώσει τις τάξεις των μπλόκων και «βάλλουν» εναντίον της κυβέρνησης. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ιστορικά "γαλάζιος" νομός Σερρών, όπου μόλις πριν από λίγες μέρες λύθηκε το πρόβλημα με το ΑΤΑΚ των χωραφιών και τώρα οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος ως το τέλος του μήνα.
Και αυτό γιατί δεν μπορεί να «γεμίσει» κι άλλο το «καλάθι» των παροχών προς το αγροτικό κίνημα και από την άλλη αισθάνεται την πίεση και άλλων κοινωνικών ομάδων - ειδικά σε αστικές περιοχές - που δεν συμφωνούν με τη λογική των διαρκών παρατηρήσεων.
Τούτων δοθέντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε την Παρασκευή από τις Βρυξέλλες προσανατολίζεται σε μια...άσκηση υπομονής. Ο πρωθυπουργός δεν υπαναχωρεί από το μήνυμα του διαλόγου προς τους εκπροσώπους των αγροτών και μάλιστα στο παρασκήνιο υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικης Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους μπλόκων. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός διαμηνύει ότι «επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο». Και ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει 16 αιτήματα των αγροτών από τον κατάλογο των 27 που προσδιορίστηκαν, ενώ άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας και συζήτησης. «Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.
Τα μέτρα στο τραπέζι
Το ότι οι αγρότες αρνούνται να προσέλθουν οργανωμένα στο τραπέζι του διαλόγου, πάντως, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση αποσύρει από τη συζήτηση τα μέτρα που έχει προαναγγείλει και τα οποία γι' αυτήν αποτελούν το πλαίσιο του διαλόγου. Οι λοιπές πληρωμές θα γίνουν κανονικά ως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ εκκρεμεί και μια ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για το νέο ύψος της τιμής του αγροτικού ρεύματος, αλλά και για τη διάρκεια του ευνοϊκότερου καθεστώτος.
Επίσης, είναι σε τελική φάση επεξεργασίας ο μηχανισμός με τη χρήση qr codes που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια για την προμήθεια αγροτικού πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ, με γνώμονα την κατανάλωση λίτρων από μέρους των αγροτών την περασμένη χρονιά. Κυβερνητικά στελέχη, πάντως, ακούνε...με απελπισία να λένε ότι ζητούν πετρέλαιο πλήρως αποφορολογημένο - χωρίς ΦΠΑ δηλαδή - αντιτείνοντας ότι ο ΦΠΑ τους επιστρέφεται εν συνεχεία με έξοδα που παρουσιάζουν για λιπάσματα, αγροεφόδια κ.ο.κ. Τέλος, η κυβέρνηση θα προωθήσει κανονικά τις αποφάσεις για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να δίνονται για το 100% της ζημιάς, και θα δώσει πρόσθετα 160 εκατομμύρια για κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, μετά το τέλος των διασταυρωτικών ελέγχων που «τρέχουν».
Μαξιμαλισμός και φθορά
Ευρύτερα πάντως η κυβέρνηση δεν μοιάζει διατεθειμένη να κάνει άλλη κίνηση «καλής θέλησης» προς τα μπλόκα και μένει πλέον να φανεί η ανθετικότητα όσων συμμετέχουν σε αυτά. «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε», αναφέρει αρμόδια πηγή που μετέχει στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, η κυβέρνηση δεν κινείται μόνη της, καθώς όποια της ενέργεια είναι στα "ραντάρ" των Βρυξελλών, μετά τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που επισημαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απορρίπτει πολλά αιτήματα των μπλόκων ως μαξιμαλιστικά.
Η παράταση του αδιεξόδου, πάντως, δεν ευνοεί τη ΝΔ, η οποία είδε «φθορά» από 1 έως 1,5 μονάδα σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, ενώ βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαπιστώνουν με ανοιχτό προβληματισμό ότι δικοί τους άνθρωποι έχουν πυκνώσει τις τάξεις των μπλόκων και «βάλλουν» εναντίον της κυβέρνησης. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ιστορικά "γαλάζιος" νομός Σερρών, όπου μόλις πριν από λίγες μέρες λύθηκε το πρόβλημα με το ΑΤΑΚ των χωραφιών και τώρα οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος ως το τέλος του μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα