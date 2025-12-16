Κωνσταντοπούλου: Γενοκτονικού τύπου οι σφαγές των προβάτων λόγω ευλογιάς
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ομιλία της για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026
Σε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό μετέτρεψε την ομιλία της για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον δικό της ρόλο στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής επιβεβαιώνοντας ότι έχει αποσυρθεί από την κορυφή της προσωπικής της ατζέντας το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
«Όσους Ξυλούρηδες και “φραπέδες” και αν στείλει ο πρωθυπουργός για να με απειλήσουν εγώ δεν θα σταματήσω» υποστήριξε επιμένοντας στις καταγγελίες ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι» κατά την διάρκεια διαλείμματος της εξεταστικής επιτροπής.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου υπαινίχθηκε ότι η ευλογιά των προβάτων εξαπλώθηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να συγκαλυφθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Ο μέσος άνθρωπος αγωνίζεται για να βγάλει το ψωμί του. Οι αγρότες βιώνουν κανονική τραγωδία έχοντας από την εποχή του Ιανού και του Ντάνιελ κατεστραμμένα και μπαζωμένα τα χωράφια τους. Έχοντας υποστεί την άγρια σφαγή ζώων τους με γενοκτονικού τύπου σφαγές. Θανάτωση όλων των κοπαδιών. Και διαβάζει κανείς μέσα στους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τους κηφήνες της ΝΔ να λένε μήπως πρέπει να “σπείρουν καμία ευλογιά”. Και διερωτάται κανείς. Σπείρανε κάποια ευλογιά;» είπε για να προσθέσει «Εξυπηρετεί τον σχεδιασμό συγκάλυψης ενός ακόμα σκανδάλου η ανεξέλεγκτη ευλογία που ηθελημένα δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα; Οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που θυμούνται τον ήχο του βήματος τους το κρύο και την χαρά που έχουν όταν ευημερούν. Είναι συνεπώς συνδεδεμένο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ακραία κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος».
Η Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η κυρία Μαρία Συρεγγέλα σημειώνοντας «Με καταγγέλλει η Συρεγγέλα γιατί δημοσίευσα τις δικές της πομπές. Στο δικό της γραφείο υποδέχθηκε την Σεμερτζίδου. Αν τώρα αισθάνεται άσχημα γιατί απέκρυψε τις σχέσεις; Γιατί απέκρυψε την σχέση με το πρόσωπο που εξεταζόταν και έκλεινε τα μικρόφωνα στην αντιπολίτευση για να προστατεύσει το πρόσωπο που ήξερε προσωπικά;».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
