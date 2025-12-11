Δεν μπορούμε να υπερβούμε τη συμφωνία με την Κομισιόν, είπαν στους αγρότες της Κρήτης Χατζηδάκης και Τσιάρας - Νέα συνάντηση την Παρασκευή
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Κρήτης και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η κυβέρνηση τόνισε πως οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις
Συνάντηση σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ανάμεσα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.
Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους, με τους Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται πως θα τα εξετάσουν και θα αντιμετωπίσουν αρκετά από αυτά, επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση της συμφωνίας με την Κομισιόν. Συμφώνησαν ωστόσο, να συναντηθούν ξανά αύριο, στις 11.30 το πρωί.
Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι, ειδικά για τη κτηνοτροφία, υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.
Ωστόσο, αυτό που εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών είναι πως οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, όπως επισημάνθηκε, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.
Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθεί η εύρεση λύσης και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών, ώστε να μην υπάρξουν αδικίες, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.
Συζητήθηκαν, επίσης, ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.
Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.
