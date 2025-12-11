Δεν μπορούμε να υπερβούμε τη συμφωνία με την Κομισιόν, είπαν στους αγρότες της Κρήτης Χατζηδάκης και Τσιάρας - Νέα συνάντηση την Παρασκευή

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Κρήτης και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η κυβέρνηση τόνισε πως οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις