Ενεργειακό pressing στην Ουάσιγκτον: Τα πυκνά ραντεβού Παπασταύρου και ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σταύρος Παπασταύρου Ενέργεια Ντόναλντ Τραμπ Κάθετος Διάδρομος

Ενεργειακό pressing στην Ουάσιγκτον: Τα πυκνά ραντεβού Παπασταύρου και ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου και ενεργοποίηση της «ομάδα κρούσης» για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ανατολική Μεσόγειο

Ενεργειακό pressing στην Ουάσιγκτον: Τα πυκνά ραντεβού Παπασταύρου και ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου
Μαριάννα Τζάννε
Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη ετοιμάζεται να σφραγίσει τις ροές φυσικού αέριου από τη Μόσχα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα έως τον Νοέμβριο του 2027, ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά κομβικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Στις 10 Δεκεμβρίου συνεδριάζει για πρώτη φορά η ειδική ομάδα εργασίας των επτά χωρών του άξονα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) με αποστολή τη μείωση του κόστους μεταφοράς, την επίλυση λειτουργικών και ρυθμιστικών δυσκολιών, τη διαχείριση θεμάτων χωρητικότητας και τον καλύτερο συντονισμό στη ροή LNG. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η γρήγορη, αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαθιστώντας ένα πλαίσιο σταθερής λειτουργίας χωρίς καθυστερήσεις.

Διπλωματικός πυρετός στην Ουάσιγκτον


Ο ρόλος και η αξία του κάθετου διαδρόμου και η υλοποίηση του σχεδιασμού για τα μεγάλα πρότζεκτ στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βρίσκονται στο επίκεντρο και των επαφών που έχει τις τελευταίες μέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου  σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση της Chevron κατά την οποία θα επικυρωθεί η ταχύτητα με την οποία κινείται η ελληνική κυβέρνηση στην ωρίμανση του σχεδιασμού των τεσσάρων παραχωρήσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Η σύμβαση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με σκοπό την κύρωση από τη βουλή αρχές του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Μαριάννα Τζάννε

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης