Συνάντηση Παπασταύρου με Μπέργκαμ στην Ουάσιγκτον: «Τρέχουμε» γρήγορα τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράψαμε στο Ζάππειο, είπε ο υπουργός Ενέργειας
Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες, υπογράμμισε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος μετά την συνάντηση του με τον υπουργό Εσωτερικών
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνάντησε σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του National Energy Dominance Council, κ. Doug Burgum στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο κ. Σταύρος Παπασταύρου προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, τον κ. Doug Burgum. Με τον κ. Burgum έχουμε μια στενή συνεργασία, που μας επιτρέπει να “τρέχουμε” γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Hellenic Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη Συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση. Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες».
Αύριο Πέμπτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συναντηθεί:
Με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης AIPAC
Με τον Γερουσιαστή του Κάνσας, κ. Jerry Moran, μέλος Επιτροπής Κατανομής Πόρων
Με τον Γερουσιαστή του Τέξας, κ. Ted Cruz, Πρόεδρο Επιτροπής Εμπορίου & Μεταφορών
Με τον Γερουσιαστή του Τεννεσί, κ. Bill Hagerty, μέλος Επιτροπών Εξωτερικών και Κατανομής Πόρων
Με τον Γερουσιαστή της Αριζόνα, κ. Ruben Gallego, μέλος Επιτροπής Ενέργειας
Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του International Development Finance Corporation, κ. Ben Black, Επικεφαλής Επενδύσεων και Προσωπάρχη του Conor Coleman
Με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee
Με τον κ. Mike Sabel, CEO of Venture Global.
