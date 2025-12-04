Αναβάλλεται λόγω καιρού το δείπνο του πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ

Θα προγραμματισθεί εκ νέου

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Μητσοτάκης θα συναντούσε τους βουλευτές στην ταβέρνα Καραβίτης, στο Παγκράτι.

04.12.2025, 17:37