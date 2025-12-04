Αναβάλλεται λόγω καιρού το δείπνο του πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ
Αναβάλλεται λόγω καιρού το δείπνο του πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ
Θα προγραμματισθεί εκ νέου
Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν. Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Μητσοτάκης θα συναντούσε τους βουλευτές στην ταβέρνα Καραβίτης, στο Παγκράτι.
