Νέος στρατηγικός άξονας μεταφορών στα Βαλκάνια: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι ξανά σε ενιαία διαδρομή

Συνεργασία Ελλάδας με Βουλγαρία και Ρουμανία για τον στρατηγικό σιδηροδρομικό και οδικό άξονα που θα συνδέει τις τρεις χώρες μέσω Αλεξανδρούπολης - Έργα 2,6 δισ. ευρώ έως το 2030