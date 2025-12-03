Χατζηδάκης: Ανοιχτοί για διάλογο με τους αγρότες, δεν λειτουργούν υπέρ τους οι ακραίες κινητοποιήσεις, θα καταβληθούν €1,2 δισ. τον Δεκέμβριο

«Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν, και αυτό που θα μείνει είναι ότι θα περάσουμε από ένα σύστημα που οδηγούσε επί 40 χρόνια σε πρόστιμα, σε ένα σύγχρονο και τίμιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις