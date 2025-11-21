Η ΝΔ με αντίπαλο… τον εαυτό της σε τρεις δημοσκοπήσεις - Στόχος η βελτίωση εικόνας με όπλο την οικονομία
Οι δημοσκοπήσεις των Pulse, MRB και Metron Analysis δείχνουν μικρή άνοδο της ΝΔ και επιστροφή γύρω στο 30%, ενώ η κυβέρνηση προσδοκά περαιτέρω βελτίωση από τις επερχόμενες οικονομικές ενισχύσεις και τον νέο προϋπολογισμό
Μετά από μια περίοδο έντονης πίεσης, η κυβέρνηση μοιάζει να μπαίνει στην τελική ευθεία του χρόνου σε ελαφρώς καλύτερη θέση συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον με βάση τις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Pulse (ΣΚΑΪ), της MRB (Open) και της Metron Analysis (Mega). Και αυτό γιατί η ΝΔ εμφανίζεται να έχει ανακόψει την πτωτική τάση των μετρήσεων του Οκτωβρίου, όταν εξασθένισε η επίδραση του πακέτου της ΔΕΘ, και να βρίσκεται ή και να ξεπερνά την επίδοση των ευρωεκλογών στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έρχονται τις επόμενες εβδομάδες και θετικά οικονομικά «μαντάτα» για τους πολίτες.
Και στις τρεις έρευνες η ΝΔ «τσιμπάει» μισή μονάδα, αξιοποιώντας σε έναν βαθμό και το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά και στο γεωπολιτικό μέτωπο. Από την άλλη, βασικό αγκάθι παραμένει η ακρίβεια σε συντριπτικό ποσοστό, ενώ η κυβέρνηση βαθμολογείται αρνητικά για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε αυτή των ΕΛΤΑ.
Στην έρευνα της MRB η ΝΔ «γράφει» 29,1% στην εκτίμηση ψήφου, σε αυτή της Metron Analysis 29,3%, ενώ στην έρευνα της Pulse η ΝΔ «γράφει» 3 μπροστά και επανέρχεται στο ποσοστό του 30%. Σε αυτό το περιβάλλον, η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ παραμένει αβυσσαλέα, μεταξύ 12 και 18 μονάδων, ενώ μάχη για την τρίτη θέση δίνουν η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πάντως, και στις τρεις έρευνες καταγράφεται ενδιαφέρον των πολιτών για τη δημιουργία νέων κομμάτων, πλην όμως μεγαλύτερη για ένα κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα έναντι ενός κόμματος του κ. Σαμαρά. Βεβαίως, η δεξαμενή των αναποφάσιστων παραμένει γεμάτη, αν και στην έρευνα της Metron Analysis καταγράφεται ένα 39% που επιζητούν την πολιτική σταθερότητα-έναντι του 60% που ζητά πολιτική αλλαγή.
Ως προς τον προϋπολογισμό που ανέλυσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση όσο και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ενώ ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη.
Ενίσχυση εισοδημάτωνΤο στοίχημα πλέον για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η χρονιά να κλείσει με πιο θετικό πρόσημο, καθώς επίκεινται θετικές εξελίξεις στα οικονομικά. Ως το τέλος του μήνα θα πληρωθεί το 70% των βασικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, μετά το χθεσινό πράσινο φως της Κομισιόν, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου θα γίνουν επίσης οι πληρωμές για το επίδομα ενοικίου και το βοήθημα στους συνταξιούχους. Επίσης, χθες κατατέθηκε ο προϋπολογισμός που ενσωματώνει τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα φανούν ήδη από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ενώ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να έχει και κάποια ακόμα «χαρτιά» στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, εκτός από το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων που θα ανακοινώσει, με στόχο να πέσουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά.
Ως προς τον προϋπολογισμό που ανέλυσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση όσο και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ενώ ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη.
